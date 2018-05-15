Île-de-France Mobilités entführt Sie zum Download Festival in Brétigny

Das Download Festival ist ein Rockfestival, das 2003 im Donington Park, Castle Donington, England, ins Leben gerufen wurde. Seine Entwicklung hat ihn an andere Orte geführt, wie Glasgow im Jahr 2004 oder Paris im Jahr 2016.

Die Ausgabe 2018 findet wieder in Frankreich statt und findet am Wochenende vom 15. bis 18. Juni 2018 auf dem Luftwaffenstützpunkt 217 in Brétigny sur Orge statt.

In diesem Zusammenhang wurden zusätzliche Züge eingerichtet, um die Rückfahrt der Festivalbesucher sicherzustellen. Außerdem werden Zugabfahrten von Brétigny nach Paris (Endstation Paris Austerlitz) angeboten.

Hier ist die Liste und die Fahrpläne der für diesen Anlass eingerichteten Züge.