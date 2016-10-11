Einweihung der Expresslinie 91-06 auf dem Plateau de Saclay

Ein wesentliches Bindeglied im Projekt des Wissenschaftscampus Paris-Saclay

Die Linie 91-06 ist mit den vielen Linien verbunden, die das Gebiet durchqueren: RER B und C, Massy-TGV, Flughafen Orly, zukünftige automatische U-Bahn Grand Paris Express, Transilien, Massy-Évry Straßenbahnzug usw. Es wird die Entwicklung des Plateau de Saclay und insbesondere die schrittweise Schaffung des wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Pols mit der bevorstehenden Ankunft neuer Hochschuleinrichtungen, neuer Unternehmen und Labors, neuer Studenten und Einwohner unterstützen. Dieser neue Abschnitt bedient während der Hauptverkehrszeit alle 4 Minuten ein Gebiet mit 10.000 Einwohnern, 15.000 Arbeitsplätzen und 14.000 Studenten.

Das Projekt wurde von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) durchgeführt und von der Region Île-de-France, dem Staat und dem Departement Essonne finanziert. Das rollende Material und die Betriebskosten der Strecke werden zu 100 % von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) finanziert.