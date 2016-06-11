Einweihung des unterirdischen Abschnitts der Straßenbahn 6
Die Straßenbahnlinie 6, die seit Dezember 2014 Châtillon in der Hauts-de-Seine mit Vélizy in den Yvelines verbindet, wird nun um 2 km, davon 1,6 km im Tunnel, nach Viroflay verlängert und ist damit mit den RER-Zügen des Ile-de-France-Netzes verbunden.
Der unterirdische Abschnitt der Straßenbahn 6 wurde am 28. Mai in Betrieb genommen und erreicht nun seine Endstation Viroflay-Rive Droite.
Die Straßenbahnlinie 6 bedient nun 21 Stationen, 9 Gemeinden und verbindet Paris, das Viertel La Défense, Versailles, Rambouillet oder Chartres über Verbindungen mit dem bestehenden Verkehrsnetz (Metrolinie 13 in Châtillon – Montrouge, Rer-Zug C und Transilien-Linien L und N) nach Viroflay – Rive Droite und Viroflay – Rive Gauche.
In allen durchquerten Gemeinden wurde das Busnetz umstrukturiert, um eine einfachere Anbindung an die Straßenbahn zu gewährleisten und die Intermodalität zu fördern.
Die Straßenbahn fährt das ganze Jahr über von 5:30 bis 12:30 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen bis 1:30 Uhr . Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 19 km/h fährt er während der Hauptverkehrszeiten alle 4 Minuten und außerhalb der Hauptverkehrszeiten alle 7 Minuten und werktags alle 15 Minuten nach 22:30 Uhr und dann alle 15 Minuten nach 22:30 Uhr. Diese Frequenz steigt an Wochenenden und Feiertagen zwischen 7 und 10 Minuten .