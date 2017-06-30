Eine neue Straßenbahnlinie in der Île-de-France

Der Großraum Paris nimmt Gestalt an

Die Tram 11 Express, die erste Linie des Großraums Paris, verbindet zwei Vororte der Ile-de-France, ohne durch Paris zu fahren. Es ist eine Antwort auf die Bedürfnisse der Bewohner des Nordens der Ile-de-France: Es wird ihr tägliches Leben vereinfachen und den bisher unterversorgten Gebieten neue Impulse geben. Rund um die 7 Stationen entwickeln sich neue Knotenpunkte, die miteinander verbunden werden. Diese Umlaufbahn der Tätigkeitsbereiche ist eine Garantie für die Attraktivität des gesamten Territoriums.



Diese 11 km lange Strecke nördlich der Île-de-France wurde von Anwohnern, Schulen und Unternehmen in den Gebieten mit Spannung erwartet. An diesem Wochenende bietet Île-de-France Mobilités den Einwohnern und Neugierigen freien Zugang, um während dieser beiden Entdeckungstage auf der Linie zu reisen.



Sie müssen nicht systematisch durch Paris fahren, um von Epinay-sur-Seine nach Le Bourget zu gelangen. Mit dem Tram 11 Express können Sie schnell von Vorort zu Vorort fahren.



Am Freitag, den 30. Juni, am Vorabend der kommerziellen Inbetriebnahme, nahm Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France, von Epinay-sur-Seine aus zu einer kleinen Entdeckungsreise an Bord des Tram 11 Express in Anwesenheit lokaler Mandatsträger, Geldgeber und SNCF-Vertreter Platz.