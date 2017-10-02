Einweihung des neuen Busdepots in Vélizy und Einführung von Elektrobussen auf der Linie 23

Ein neues Busdepot für Vélizy-Villacoublay

Das neue Busdepot in Vélizy-Villacoublay ermöglicht:

-Aufnahme einer größeren Busflotte

-Gewährleistung der Wartung von Dieselfahrzeugen (bestehend) oder neuen Generationen (Hybrid und dann Elektro)

-Erleichterung der Bewegung von Bussen während der Inbetriebnahme dank der zentraleren Positionierung des Depots.



Bis heute empfängt das Depot Fahrzeuge der 12 kommerziellen Linien des Vélizy-Busnetzes sowie die der Expresslinie 60 (Massy-Vélizy), insgesamt 80 Fahrzeuge. Dieses Projekt ist Teil der Gesamtstrategie von Île-de-France Mobilités zur Kontrolle der Einlagen. Der Grundstückserwerb und der Bau des Busdepots wurden zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.

Erprobung eines Elektrobusses auf der Linie 23 im Rahmen des Grand Paris des Bus

Ab September 2017 werden Île-de-France Mobilités und Keolis über einen Zeitraum von einem Jahr die "Full Autonomy"-Technologie des Alstom-Elektrobusses Aptis für die Linie 23 des Netzes Versailles-Vélizy testen. Das Experiment ist Teil des Grand Paris Bus-Programms.