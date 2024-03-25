Investitionen: 4 Mrd. EUR für eine effizientere RER C

Wie 540.000 andere Reisende können Sie sie jeden Tag nutzen, um zur Arbeit zu fahren oder Ihre Lieben zu besuchen: Die RER-Linie C ist eine der größten und längsten (176 km) des öffentlichen Verkehrsnetzes der Ile-de-France.

Seit einigen Monaten sind die Fahrgäste von einem Leistungsabfall auf der Strecke betroffen. Die Züge verkehren dort mit weniger als 90 % Pünktlichkeit, eine Zahl, die unter den Erwartungen liegt, die im Vertrag zwischen Île-de-France Mobilités und SNCF Réseau, die für den Betrieb der Strecke verantwortlich sind, festgelegt wurden.

Ein Investitionsplan zur Verbesserung der Reisebedingungen auf der RER-Linie C

Bis 2035 wird Île-de-France Mobilités 4 Milliarden Euro in einen Investitionsplan investieren, der auch als Masterplan bezeichnet wird.

Was ist ein Masterplan?

Ein umfassender Leitfaden, der in Absprache mit allen betroffenen Akteuren entwickelt wurde, um gemeinsam kurz-, mittel- und langfristige Arbeitsziele und deren Finanzierung zu definieren.

Sein Ziel?