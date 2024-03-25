Investitionen: 4 Mrd. EUR für eine effizientere RER C
Wie 540.000 andere Reisende können Sie sie jeden Tag nutzen, um zur Arbeit zu fahren oder Ihre Lieben zu besuchen: Die RER-Linie C ist eine der größten und längsten (176 km) des öffentlichen Verkehrsnetzes der Ile-de-France.
Seit einigen Monaten sind die Fahrgäste von einem Leistungsabfall auf der Strecke betroffen. Die Züge verkehren dort mit weniger als 90 % Pünktlichkeit, eine Zahl, die unter den Erwartungen liegt, die im Vertrag zwischen Île-de-France Mobilités und SNCF Réseau, die für den Betrieb der Strecke verantwortlich sind, festgelegt wurden.
Ein Investitionsplan zur Verbesserung der Reisebedingungen auf der RER-Linie C
Bis 2035 wird Île-de-France Mobilités 4 Milliarden Euro in einen Investitionsplan investieren, der auch als Masterplan bezeichnet wird.
Was ist ein Masterplan?
Ein umfassender Leitfaden, der in Absprache mit allen betroffenen Akteuren entwickelt wurde, um gemeinsam kurz-, mittel- und langfristige Arbeitsziele und deren Finanzierung zu definieren.
Sein Ziel?
- Verbesserung des täglichen Lebens der Reisenden,
- Reduzieren Sie die Anzahl der Vorfälle,
- Nachhaltige Verbesserung des Verkehrsflusses auf der RER-Linie C.
4 Mrd. EUR für die Modernisierung der RER C
Um den Bedürfnissen der Reisenden gerecht zu werden und gleichzeitig die Realität vor Ort zu berücksichtigen, wurde der Masterplan in Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und Fahrgastverbänden von mehreren Händen verfasst.
Es basiert auf 3 Verbesserungsbereichen :
- Die Erneuerung der Züge für modernere, komfortablere und effizientere Modelle,
- Modernisierung und Verbesserung der bestehenden Infrastruktur,
- Die Anpassung des Angebots.
1- Erneuerung aller Züge bis 2033
Neue, komfortablere, effizientere und modernere Züge werden die aktuellen Modelle bis 2033 ersetzen.
Eine Erneuerung, die beginnen kann, sobald die Anpassungs- und Modernisierungsarbeiten der Infrastruktur abgeschlossen sind. Arbeiten(Erhöhung der Bahnsteige, Modernisierung der Stromversorgungssysteme usw.), die für die Aufnahme neuer Fahrzeuge auf einer Linie unerlässlich sind.
2- Erneuerung und Modernisierung der Streckeninfrastruktur
Die RER-Linie C hat mehrere Zweige und starken Verkehr, was sie zu einer komplexen Linie macht.
Um den Verkehrsfluss zu verbessern und die Wiederholung von Zwischenfällen zu reduzieren, ist die Modernisierung der Infrastruktur daher ein Muss.
Wenn SNCF Réseau jedes Jahr Wartungs- und Erneuerungsarbeiten an Gleisen und Kreuzungen organisiert, werden neue, ehrgeizigere Projekte auf den Weg gebracht.
Unter ihnen? Die Modernisierung der Strecke im Val d'Orge, einem Nervenzentrum, das Folgendes ermöglichen wird:
- Erleichterung der Verwaltung des gesamten Verkehrs
- Aufnahme neuer RER-Modelle
- Erleichterung der Reaktion auf Probleme
- Erhöhen Sie die Anzahl der Züge zwischen Juvisy und Brétigny-sur-Orge
Zwei neue Wartungswerkstätten für die RER-Linie C
Die Ankunft dieser moderneren Züge wird von der Schaffung von zwei neuen Wartungswerkstätten in Brétigny-sur-Orge und Gennevilliers sowie der Renovierung der Werkstatt von Ardoines begleitet.
Das Ziel? Verbesserung der Reaktionsfähigkeit der Strecke (d. h. Reaktion auf einen Vorfall durch schnelle Wiederherstellung des Verkehrs) und optimale Aufnahme neuer Züge.
3- Passen Sie das Angebot an, um die Auswirkungen eines Vorfalls auf den allgemeinen Verkehr zu begrenzen
Durch die Verbesserung der Anpassungsfähigkeit einer Linie ist es möglich, die Auswirkungen eines Vorfalls auf den übrigen Verkehr zu reduzieren und somit den allgemeinen Verkehr nicht zu stören. Eine konkrete Lösung , die nach Abschluss der Modernisierungsarbeiten bis 2030 umgesetzt werden kann.
Diese Arbeiten werden insbesondere die Wendefähigkeit der Züge verbessern. Das heißt, die Möglichkeit, einen Zug in die andere Richtung abfahren zu lassen, um den Verkehrsfluss bei Zwischenfällen zu verbessern.