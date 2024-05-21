Ihr iPhone wird zu Ihrem Navigo-Pass
Validieren Sie direkt mit Ihrem iPhone
Sie müssen nicht mehr nach Ihrem Navigo-Pass am Boden Ihrer Tasche suchen: Er befindet sich jetzt so nah wie möglich an Ihnen, direkt im Herzen Ihres iPhone*, integriert in die Apple Maps-App.
Annäherung, Validierung
Es war noch nie so einfach, Ihre Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Ile-de-France zu validieren:
- Halten Sie Ihr iPhone oder Ihre Apple Watch nahe an die Validierungskioske
- Das war's!
Reisen Sie weiter, auch wenn Ihr iPhone entladen ist
Auch wenn der Akku Ihres iPhones leer ist, ist Ihr Navigo-Pass immer noch zugänglich.
Der "Reserve"-Modus funktioniert bis zu fünf Stunden nach dem Entladen des Akkus , sodass Sie die Validierung fortsetzen können.
Navigo in Ihrem iPhone: Gebrauchsanweisung
- Öffnen Sie die App Île-de-France Mobilités
- Wählen Sie eine ticket
- Bezahlen Sie direkt mit Apple Pay
- Fügen Sie Ihr Navigo zur Apple Maps-App hinzu (nur bei der ersten Nutzung des Dienstes)
- Reisen Sie in völliger Freiheit!
Navigo auf Ihrer Apple Watch: Auch das ist möglich
Möchten Sie lieber direkt mit Ihrer Apple Watch validieren? Ganz einfach!
So installieren Sie Ihren Navigo-Pass direkt auf Ihrer Apple Watch*:
- Öffnen Sie die Apple Watch-App auf Ihrem iPhone
- Klicken Sie auf "Karten & Apple Pay"
- Wählen Sie dann "Karte hinzufügen"
- Wählen Sie "Navigo"
- Wählen Sie die Transport ticket Ihrer Wahl
- Bezahlen Sie direkt mit Apple Pay
- Ihr Navigo wird zu Ihrer Apple Watch hinzugefügt, Sie können es validieren
Welche Transport tickets gibt es zu kaufen?
Zur Erinnerung
Die tickets Navigo Annual, imagine R, Solidarité Transport und Origin-Destination Tickets sind noch nicht käuflich zu erwerben.
Verfügbar in der App Île-de-France Mobilités
In der App Île-de-France Mobilités gekaufte tickets werden automatisch zur App "Apple Maps" hinzugefügt.
- t+ Ticketheft (voller und ermäßigter Preis)
- Ticket t+ voller Einzelpreis
- Tickets Orlybus und Roissybus
- Navigo Jugendwochenende (mit Auswahl an Zonen)
- Navigo Day (mit Auswahl an Zonen)
- Navigo Woche (Zonen 1-5)
- Navigo Monat (Zonen 1-5)
Verfügbar in der App "Apple Maps"
- t+ Ticketheft (voller und ermäßigter Preis)
- Ticket t+ voller Preis
- Tickets Orlybus und Roissybus
- Navigo Day (Zonen 1-3 oder 1-5)
Der Paris 2024 Pass wird ab Mitte Juni auch auf dem iPhone erhältlich sein
Vom 20. Juli bis 8. September können Sie den Paris 2024 Pass in Bahnhöfen über die Apple Maps-App oder mit Ihrem iPhone über die Île-de-France Mobilités-App validieren.
*Um die tickets auf ein iPhone oder eine Watch zu laden, muss der Benutzer mindestens über ein iPhone XS oder XR oder iPhone SE 2 mit mindestens iOS 17.5 und Version 8.1 der Île-de-France Mobilités-App und von einem Watch Series 6- oder Watch SE 2-Modell mit mindestens der WatchOS 10.5-Version verfügen.