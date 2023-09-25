Paris 2024: Treffen mit dem Athletenteam von Île-de-France Mobilités
Es gibt fünf davon. Drei Frauen, zwei Männer, alle Einwohner der Ile-de-France, alle Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel.
Sébastien Vigier, Nantenin Keïta, Laurent Cadot, Anne-Cécile Ciofani und Axelle Étienne betreiben Sportarten auf höchstem Niveau, die mit Mobilität und Teamgeist zu tun haben: Bahnradsport, BMX-Rennen, Para-Leichtathletik, Para-Rudern und Rugby 7s.
Als olympische oder paralympische Athleten haben sie den Geist des Teilens, der Selbstüberwindung und eine Leidenschaft für den Sport gemeinsam, die in der Region Ile-de-France verwurzelt ist.
Warum ein Team von Athleten von Île-de-France Mobilités für Paris 2024?
Für Île-de-France Mobilités bedeutet "sein" Team , die Athleten während ihrer gesamten Vorbereitung zu begleiten, die Sportbewegung zu unterstützen und die 100.000 Menschen zu mobilisieren, die den Verkehr in der Île-de-France betreiben.
Es ist auch eine Möglichkeit, sich mit den sportlichen Werten dieser Athleten zu verbinden, mit ihrem Sinn für das Kollektiv, mit ihrer Fähigkeit, sich für ein Projekt zu mobilisieren. Schließlich verkörpert dieses Team von Île-de-France Mobilités die Werte, die alle Akteure des öffentlichen Verkehrs Tag für Tag in ihrem Beruf aufs Spiel setzen.
Lernen Sie die Athleten des Teams Île-de-France Mobilités kennen
Sébastien Vigier, 26 Jahre alt
3 Fragen an Sébastien Vigier
Welche Sportart betreiben Sie?
Bahnradfahren und Sprinten.
Wie sieht Ihre Erfolgsbilanz aus?
Ich bin 3-facher französischer Meister und 2-facher Speed-Europameister sowie Team-Speed-Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.
Sie kommen aus der Ile-de-France, wo trainieren Sie in der Île-de-France?
Ich bin Teil der US Créteil im Val-de-Marne (94). Und ich bin neben meiner Sportkarriere in DUT Elektrotechnik und Industrial Computing!
Nantenin Keïta, 39 Jahre alt
3 Fragen an Nantenin Keïta
Welche Sportart betreiben Sie?
Para-Leichtathletik.
Wie sieht Ihre Erfolgsbilanz aus?
Ich bin Bronzemedaillengewinnerin bei den Spielen in London 2012 und Paralympicssiegerin über 400 m bei den Spielen in Rio 2016. Neben meiner sportlichen Karriere bin ich Botschafterin für Menschen mit Albinismus und arbeite in den Personalteams von Malakoff Médéric, um die Integration von Menschen mit Behinderungen und ihre berufliche Entwicklung zu fördern.
Wotrainierst du in der Île-de-France?
Ich trainiere im Avia Club am Ufer von Issy-les-Moulineaux in den Hauts-de-Seine (92).
Laurent Cadot, 40 Jahre alt
3 Fragen an Laurent Cadot
Welche Sportart betreiben Sie?
Rudern.
Wie sieht Ihre Erfolgsbilanz aus?
Ich habe zweimal gültig an den Olympischen Spielen teilgenommen, bevor ich nach einer nosokomialen Infektion auf der Para-Wettkampfseite antrat. Im Jahr 2022 wurde ich zum Vize-Europameister im Para-Rudern und zum Weltmeister im 2X PR3 gewählt.
Sie kommen aus der Ile-de-France, wo trainieren Sie in der Île-de-France?
Ich trainiere im nautischen Club von Boulogne Billancourt in den Hauts-de-Seine (92).
Anne-Cécile Ciofani, 30 Jahre alt
3 Fragen an Anne-Cécile Ciofani
Welche Sportart betreiben Sie?
Rugby 7s.
Wie sieht Ihre Erfolgsbilanz aus?
Ich gewann die Silbermedaille bei den Spielen in Tokio 2020 sowie den ticket der besten Spielerin des Wettbewerbs. Im Jahr 2021 wurde ich auch zum ticket des besten Rugby 7er-Spielers in World Rugby gewählt.
Sie kommen aus der Ile-de-France, wo trainieren Sie in der Île-de-France?
Ich spiele für Stade Français in Paris.
Axelle Étienne, 25 Jahre alt
3 Fragen an Axelle Étienne
Welche Sportart betreiben Sie?
BMX - Rennen.
Wie sieht Ihre Erfolgsbilanz aus?
Ich bin dreimal französischer Meister, habe 2019 die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften und 2020 den 7. Platz bei den Spielen in Tokio gewonnen.
Sie kommen aus der Ile-de-France, wo trainieren Sie in der Île-de-France?
Ich trainiere in den Yvelines (78) im Velodrom von Saint-Quentin-en-Yvelines.