Paris 2024: Treffen mit dem Athletenteam von Île-de-France Mobilités

Es gibt fünf davon. Drei Frauen, zwei Männer, alle Einwohner der Ile-de-France, alle Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel.

Sébastien Vigier, Nantenin Keïta, Laurent Cadot, Anne-Cécile Ciofani und Axelle Étienne betreiben Sportarten auf höchstem Niveau, die mit Mobilität und Teamgeist zu tun haben: Bahnradsport, BMX-Rennen, Para-Leichtathletik, Para-Rudern und Rugby 7s.

Als olympische oder paralympische Athleten haben sie den Geist des Teilens, der Selbstüberwindung und eine Leidenschaft für den Sport gemeinsam, die in der Region Ile-de-France verwurzelt ist.