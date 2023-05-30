Metro: Die zukünftigen Linien 16 und 17 werden von Keolis betrieben

Am 30. Mai 2023 hat der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités zum ersten Mal einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag für den Betrieb einer U-Bahn-Linie vergeben.

Und es ist das Unternehmen Keolis, das bereits mehrere hundert Buslinien in den äußeren Vororten und die Straßenbahnen T9 und T13 (mit Transkeo) im Auftrag von Île-de-France Mobilités betreibt, das gerade mit dem Betrieb der zukünftigen U-Bahn-Linien 16 und 17 sowie des Bahnhofs Saint-Denis Pleyel beauftragt wurde.

Der Vertrag im Wert von rund 300 Millionen Euro beginnt im Juli 2023 mit einer Laufzeit von sieben bis maximal zehn Jahren. Es handelt sich um: