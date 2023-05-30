Metro: Die zukünftigen Linien 16 und 17 werden von Keolis betrieben
Am 30. Mai 2023 hat der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités zum ersten Mal einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag für den Betrieb einer U-Bahn-Linie vergeben.
Und es ist das Unternehmen Keolis, das bereits mehrere hundert Buslinien in den äußeren Vororten und die Straßenbahnen T9 und T13 (mit Transkeo) im Auftrag von Île-de-France Mobilités betreibt, das gerade mit dem Betrieb der zukünftigen U-Bahn-Linien 16 und 17 sowie des Bahnhofs Saint-Denis Pleyel beauftragt wurde.
Der Vertrag im Wert von rund 300 Millionen Euro beginnt im Juli 2023 mit einer Laufzeit von sieben bis maximal zehn Jahren. Es handelt sich um:
- Der Betrieb der zukünftigen Metrolinie 16 , die den Bahnhof Saint-Denis Pleyel mit Noisy-Champs verbinden wird (Inbetriebnahme für Ende 2026 geplant)
- Der Betrieb eines Teils der zukünftigen Metro 17 zwischen den Bahnhöfen Saint-Denis Pleyel und Parc des Expositions in Villepinte (Inbetriebnahme für Ende 2028 geplant)
- Der Betrieb des Bahnhofs Saint-Denis Pleyel, eines echten Nervenzentrums im Norden von Paris, an der Kreuzung der Linien 14, 15, 16, 17 und RER D, dessen Eröffnung für Juni 2024 für die Inbetriebnahme der nördlichen Verlängerung der Metrolinie 14 geplant ist.
Was werden die Aufgaben von Keolis auf den Linien 16, 17 und am Bahnhof Saint-Denis Pleyel sein?
Im Rahmen des Vertrags mit Île-de-France Mobilités wird Keolis Betreiber der Linien 16 und 17 sowie des Bahnhofs Saint-Denis Pleyel.
Ein Status, der ihm die Verantwortung überträgt für:
- Teil der Inbetriebnahme des Bahnhofs und der Abschnitte der Linien 16 und 17,
- Betrieb (Verkehr auf den Strecken, Sicherheit, Fahrgastinformation),
- Wartung des Bahnhofs, der Strecken und des Rollmaterials im Falle einer Panne.
Metro 16 und 17: Erleichterung des Reisens zwischen den verschiedenen Gebieten der Grande Couronne
Im Rahmen eines Projekts für neue U-Bahnen, die die wichtigsten Wohn- und Aktivitätsorte in den Vororten verbinden werden, ohne durch Paris zu fahren, werden die zukünftigen Linien 16 und 17 vollständig automatisiert, zugänglich und mit dem Rest des bestehenden Netzes verbunden sein.
Metro 16: eine neue Linie für Seine-Saint-Denis
Mit 775.000 Einwohnern und einer Kreuzung zwischen mehreren strategischen Gebieten der Grande Couronne ist Seine-Saint-Denis heute ungleichmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Die Linie 16, die schließlich den Bahnhof Saint-Denis Pleyel (93) mit Noisy-Champs (77/93) verbinden wird, wird das Gebiet erschließen und den Einwohnern der Ile-de-France Fahrzeit sparen :
- Chelles <> La Courneuve, in nur 20 Minuten statt 1 Stunde,
- Clichy-sous-Bois <> Universität Créteil in 29 Minuten statt 1 Stunde 20 Minuten,
- Saint-Denis Pleyel <> Noisy-Champs dauert nur 30 Minuten.
Metro 17: direkter Zugang zu Orten des Lebens und der Kultur
Direkte Linie zwischen Saint-Denis Pleyel und Mesnil Amelot in der 77 (in nur 25 Minuten), die Metrolinie 17 führt durch den Flughafen Charles de Gaulle und teilt sich einen Abschnitt ihrer Linie mit der Metro 16, indem sie die Stationen Saint-Denis Pleyel, La Courneuve Six-Routes und Le Bourget RER verbindet.
Ihr Ziel:
- Verbindung der Plaine Saint Denis mit den Gebieten Le Bourget, Gonnesse und Grand Roissy
- Und stärken Sie die Wirtschaftszentren der Ile-de-France wie den Parc des Expositions oder den Flughafen Le Bourget.