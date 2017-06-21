Die Entwicklung der Tarife, die dem STIF-Rat im Juni 2017 vorgelegt wurde

Wofür würden diese 2,20 € verwendet?

Bei einem durchschnittlichen Anstieg von 2,5 % würde dieser Anstieg auch das Ziel erreichen, bis 2021 100 % der Aufträge für die Erneuerung oder Renovierung von mehr als 700 Zügen im Jahr 2018 zu erhalten. Neues oder renoviertes Rollmaterial, umweltfreundlicher, mit 100% Videoschutz ausgestattet.



Zusätzlich zu diesen Aufträgen würde das erreichte Budget eine weitere Verbesserung des Busnetzes ermöglichen. Seit 2016 wurden jedes Jahr 120 Millionen Euro in die Verbesserung, den Bau von Buslinien und die Erneuerung der Ausrüstung investiert, um den Nutzern sauberere und umweltfreundlichere, aber auch häufigere und besser ausgestattete Fahrzeuge anzubieten. Das Angebot an Fahrgastdiensten wird auch in Bezug auf Ticketing, Information, Sicherheit und Bahnhofsdienste gestärkt (150 angeschlossene Plätze in Bahnhöfen, 10.000 Park-and-Ride-Plätze, Zugänglichkeit von Bahnhöfen usw.) Allein im Jahr 2017 wurden 700 neue Agenten für die Sicherheit in Bahnhöfen und 200 in Bussen in den äußeren Vororten eingesetzt.



Diese Maßnahmen sind Teil der von Valérie Pécresse, Präsidentin von STIF und der Region Île-de-France, gewünschten Verkehrsrevolution.