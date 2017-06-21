Die Entwicklung der Tarife, die dem STIF-Rat im Juni 2017 vorgelegt wurde
Es wird daher eine moderate Erhöhung von durchschnittlich 2,5 % für alle Verkehrs tickets vorgeschlagen, was unter dem durchschnittlichen Anstieg des vorherigen Mandats liegt, der zwischen 2010 und 2015 bei 2,85 % lag. Die Haushaltsdebatten zeigten die Notwendigkeit eines wiederkehrenden Anstiegs des Finanzierungsbedarfs um rund 3 % pro Jahr.
Dieser Anstieg für 2017 wird moderater ausfallen als die prognostizierten 3%, da er ein soziales Anliegen beinhaltet:
- Einfrieren des Preises des U-Bahn-Tickets pro Einheit (Haupt ticket von denjenigen mit dem niedrigsten Einkommen) und nur 40 Cent auf dem Heft (von 14,5 € bis 14,9 €)
- Einfrieren des Preises für Fernfahrkarten für das Reiseziel über 7 € (wie für Paris-Melun, Paris-Rambouillet oder Bondy-Roissy CDG)
Darüber hinaus wird auf Antrag der Nutzerverbände vorgeschlagen, am 1. Januar 2018 für gelegentliche Fahrten von Vorort zu Vorort einen Navigo-Tagespass für die Nähe zu schaffen (2 Zonen für 7,50 € und 3 Zonen für 10 €).
Der Navigo-Monatspass würde eine moderate Erhöhung von 2,2 € (von 73 € auf 75,2 €) erfahren, wobei dieser Tarif immer noch der beste Preis für das beste Angebot der Welt bleibt. Zum ticket kostet eine Allzonen-Monatskarte in London 379 € (94 € nur für Busse und Straßenbahnen), 100,5 € in Berlin und 89,5 € in Madrid
Wofür würden diese 2,20 € verwendet?
Bei einem durchschnittlichen Anstieg von 2,5 % würde dieser Anstieg auch das Ziel erreichen, bis 2021 100 % der Aufträge für die Erneuerung oder Renovierung von mehr als 700 Zügen im Jahr 2018 zu erhalten. Neues oder renoviertes Rollmaterial, umweltfreundlicher, mit 100% Videoschutz ausgestattet.
Zusätzlich zu diesen Aufträgen würde das erreichte Budget eine weitere Verbesserung des Busnetzes ermöglichen. Seit 2016 wurden jedes Jahr 120 Millionen Euro in die Verbesserung, den Bau von Buslinien und die Erneuerung der Ausrüstung investiert, um den Nutzern sauberere und umweltfreundlichere, aber auch häufigere und besser ausgestattete Fahrzeuge anzubieten. Das Angebot an Fahrgastdiensten wird auch in Bezug auf Ticketing, Information, Sicherheit und Bahnhofsdienste gestärkt (150 angeschlossene Plätze in Bahnhöfen, 10.000 Park-and-Ride-Plätze, Zugänglichkeit von Bahnhöfen usw.) Allein im Jahr 2017 wurden 700 neue Agenten für die Sicherheit in Bahnhöfen und 200 in Bussen in den äußeren Vororten eingesetzt.
Diese Maßnahmen sind Teil der von Valérie Pécresse, Präsidentin von STIF und der Region Île-de-France, gewünschten Verkehrsrevolution.