Der 200. Zug der Francilien kommt auf dem Netz der Île-de-France an

....Mehr Pünktlichkeit

Die Ankunft des Francilien auf einer Linie führt schnell zu einem Leistungssprung. In der Tat hat der Francilien eine bessere Beschleunigungs-, Brems- und Zuverlässigkeitsleistung. Es verfügt über eine Gleitschutzausrüstung, die besonders im Herbst nützlich ist, um sich an die Folgen von "toten Blättern" anzupassen. Die Anhebung der Bahnsteige in Verbindung mit der Vergrößerung der Breite der Türen der Ile-de-France erleichtert das Ein- und Aussteigen der Kunden und eliminiert so Faktoren für mögliche Verspätungen im Bahnhof.

… Mehr Komfort

Der Francilien bietet echten Reisekomfort: breite Sitze, Fußbodenheizung und effiziente Klimaanlage im Sommer, Zen-Beleuchtung, große Fenster, die natürliches Licht hereinlassen. Das Francilien bietet angenehme Einrichtungen mit breiten Korridoren und bietet bis zu 944 Sitzplätze. Diese sogenannten "Boa"-Züge sind so konzipiert, dass sie sicher von einem Ende zum anderen überquert werden können, um auf einen Blick einen Sitzplatz zu finden und/oder nützliche Informationen für die Fortsetzung der Reise zu erhalten. Die Francilien-Züge führen eine automatische Passagierzählung durch, die einen genaueren Überblick über die Bewegungen der Kunden ermöglicht.

Er entspricht den neuen Normen und ist sowohl außen als auch innen leiser. Ökologischer Punkt: Die Züge wurden entwickelt, um ihren Energieverbrauch zu optimieren, und sie bestehen zu 90 % aus recycelbaren Materialien.

… Mehr Sicherheit

Die völlig offene Konfiguration des Francilien ermöglicht es jedem, zu sehen, was um ihn herum passiert, sorgt dafür, dass er gesehen wird, und erzeugt ein starkes Gefühl der Sicherheit. Die Boa-Konfiguration vereinfacht auch die Arbeit der Teams und Mediatoren der Bahnpolizei. Die Züge sind mit Videoschutzkameras an Bord mit On-Board-Aufzeichnung ausgestattet.

… Weitere Informationen an Bord

Ausgestattet mit großen Informationsbildschirmen an Bord überträgt es Informationen in Echtzeit. Der Zugservice wird auf den verschiedenen Informationsbildschirmen angezeigt. In einer gestörten Situation wird die Einsatzzentrale bald in der Lage sein, Wirtschaftsinformationen direkt auf die Bildschirme zu übertragen. Der Fahrer ist auch in der Lage, vorab aufgezeichnete Durchsagen auszulösen oder bei Bedarf zu sprechen.