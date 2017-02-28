Der 200. Zug der Francilien kommt auf dem Netz der Île-de-France an
Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités (ehemals STIF): "Die Nutzer des Saint-Lazare-Netzes haben erkannt, dass neue Züge mehr Pünktlichkeit, mehr Zuverlässigkeit, mehr Komfort und mehr Sicherheit bedeuten. Aus diesem Grund habe ich im Januar 2016 die Revolution im Transportwesen ins Leben gerufen, die die Modernisierung der Züge in der gesamten Île-de-France erheblich beschleunigt hat. Bis 2021 werden 708 Züge neu oder renoviert sein, mit einer beispiellosen Investition von Île-de-France Mobilités in Höhe von 9,5 Milliarden Euro. »
Alain Krakovitch, Generaldirektor von SNCF Transilien, ist stolz darauf, diesen 200. Francilien-Zug auf dem Netz von Saint-Lazare begrüßen zu dürfen, denn "er trägt direkt zur Verbesserung der Pünktlichkeit der Linien bei, eine der ersten Erwartungen unserer Kunden. Eine homogene und zuverlässige Zugflotte ist eine vereinfachte Wartungsversicherung und damit Züge im Umlauf und nicht in der Werkstatt! Heute haben 500.000 Menschen Zugang zu diesem Zug, der in der Landschaft der Ile-de-France gut verankert ist, und sein Einsatz wird bis 2020 fortgesetzt. »
Die Francilien stattet nun die Linien H und K zu 100 % aus. Die Linien P (auf der Achse Paris-Est – Meaux), E, L (auf der Achse Paris Saint-Lazare – Cergy-le-Haut (L3)) und J (auf der Achse Paris Saint-Lazare – Ermont / Pontoise (J4)) sind teilweise mit diesem Zugtyp ausgestattet. Weitere Lieferungen der Ile-de-France werden erwartet, da Ende 2017 19 Züge auf der Linie L eingesetzt werden. Schließlich werden zwischen 2018 und Mitte 2020 52 zusätzliche Züge für die Linien L und J geliefert.
Der Francilien hält seine Versprechen für die Regelmäßigkeit der Züge. Die Modernisierung der Eisenbahnflotte der Île-de-France mit der Einführung der Francilien hat die Zufriedenheit der Nutzer mit der Servicequalität insgesamt erhöht.
Darüber hinaus hat der Einsatz der Francilien die Regelmäßigkeit der Linien H, J (J4) und K erheblich erhöht. Die Linie H gewann zwischen 2012 und 2016, der Phase des Einsatzes der neuen Züge auf der Strecke, 3 Pünktlichkeitspunkte. Auch die Linie J (J4 – Zweigstelle Paris Ermont-Eaubonne) verbesserte ihre Pünktlichkeit mit einem Plus von 6 Punkten zwischen 2014 und 2016. Auch auf der Linie K sind die Ergebnisse seit Beginn des Zugeinsatzes im September 2016 mit einem Anstieg der Pünktlichkeitsrate um 7 Punkte bemerkenswert.
....Mehr Pünktlichkeit
Die Ankunft des Francilien auf einer Linie führt schnell zu einem Leistungssprung. In der Tat hat der Francilien eine bessere Beschleunigungs-, Brems- und Zuverlässigkeitsleistung. Es verfügt über eine Gleitschutzausrüstung, die besonders im Herbst nützlich ist, um sich an die Folgen von "toten Blättern" anzupassen. Die Anhebung der Bahnsteige in Verbindung mit der Vergrößerung der Breite der Türen der Ile-de-France erleichtert das Ein- und Aussteigen der Kunden und eliminiert so Faktoren für mögliche Verspätungen im Bahnhof.
… Mehr Komfort
Der Francilien bietet echten Reisekomfort: breite Sitze, Fußbodenheizung und effiziente Klimaanlage im Sommer, Zen-Beleuchtung, große Fenster, die natürliches Licht hereinlassen. Das Francilien bietet angenehme Einrichtungen mit breiten Korridoren und bietet bis zu 944 Sitzplätze. Diese sogenannten "Boa"-Züge sind so konzipiert, dass sie sicher von einem Ende zum anderen überquert werden können, um auf einen Blick einen Sitzplatz zu finden und/oder nützliche Informationen für die Fortsetzung der Reise zu erhalten. Die Francilien-Züge führen eine automatische Passagierzählung durch, die einen genaueren Überblick über die Bewegungen der Kunden ermöglicht.
Er entspricht den neuen Normen und ist sowohl außen als auch innen leiser. Ökologischer Punkt: Die Züge wurden entwickelt, um ihren Energieverbrauch zu optimieren, und sie bestehen zu 90 % aus recycelbaren Materialien.
… Mehr Sicherheit
Die völlig offene Konfiguration des Francilien ermöglicht es jedem, zu sehen, was um ihn herum passiert, sorgt dafür, dass er gesehen wird, und erzeugt ein starkes Gefühl der Sicherheit. Die Boa-Konfiguration vereinfacht auch die Arbeit der Teams und Mediatoren der Bahnpolizei. Die Züge sind mit Videoschutzkameras an Bord mit On-Board-Aufzeichnung ausgestattet.
… Weitere Informationen an Bord
Ausgestattet mit großen Informationsbildschirmen an Bord überträgt es Informationen in Echtzeit. Der Zugservice wird auf den verschiedenen Informationsbildschirmen angezeigt. In einer gestörten Situation wird die Einsatzzentrale bald in der Lage sein, Wirtschaftsinformationen direkt auf die Bildschirme zu übertragen. Der Fahrer ist auch in der Lage, vorab aufgezeichnete Durchsagen auszulösen oder bei Bedarf zu sprechen.