Der 300. Zug der Francilien ist da!

Der Francilien steht für mehr Pünktlichkeit, mehr Sicherheit und verbesserten Komfort.

In der Tat hat der Francilien eine bessere Beschleunigungs-, Brems- und Zuverlässigkeitsleistung. Ausgestattet mit großen Bildschirmen bietet es wichtige Echtzeitinformationen in gestörten Situationen.