Der 300. Zug der Francilien ist da!
Wenn Sie auf den Linien E, J, L, H, K und P reisen, kennen Sie die Francilien. Es ist dieser Zug, der Sie mit seinen runden Formen, seinen fröhlichen Farben und seinem komfortablen Layout mit fließendem Verkehr transportiert. Seit Dezember 2009 hat der Z50000, so sein technischer Name, nach und nach die alten "kleinen Grauen" ersetzt, bis er sich in unserer täglichen Bahnlandschaft etabliert hat.
Der Francilien steht für mehr Pünktlichkeit, mehr Sicherheit und verbesserten Komfort.
In der Tat hat der Francilien eine bessere Beschleunigungs-, Brems- und Zuverlässigkeitsleistung. Ausgestattet mit großen Bildschirmen bietet es wichtige Echtzeitinformationen in gestörten Situationen.
Mit seinen breiten Türen, Fußbodenheizung, 944 Sitzplätzen, großen Fenstern, Zen-Lichtern und breiten Gängen kann dieser "Boa"-Zug sicher von einem Ende zum anderen überquert werden. Eine offene Konfiguration, die ein Gefühl der Sicherheit betont, das durch das Vorhandensein von Videoschutz an Bord verstärkt wird.
Mit der Ankunft dieses 300. Zuges machen die Züge des Typs Francilien nun 1/4 der Eisenbahnflotte in der Region aus. Über den Innenraumkomfort dieser Geräte hinaus besteht das Interesse einer zahlenmäßig identischen Ausrüstung in der einfachen Bedienung und Wartung sowie in der verbesserten Zuverlässigkeit.
Sind Sie bereit, mit uns in den 300. Francilien-Zug einzusteigen?