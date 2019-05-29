Navigo und das Programm zur Modernisierung des Ticketing
Das Programm zur Modernisierung des Ticketing in der Île-de-France begann 2015 auf Initiative von Île-de-France Mobilités und wird unter Beteiligung von Spediteuren und Comutitres durchgeführt. Dieses Programm besteht darin, neue Ticketing-Service-Angebote und neue Tarifprinzipien zu entwickeln, die flexibler und besser an die neuen Verbrauchertrends der Nutzer (Online-Kauf, Nutzung von Smartphones usw.) angepasst sind, und im Zusammenhang mit der Erneuerung der Ticketing-Ausrüstung in Bahnhöfen und Bahnhöfen in der Île-de-France (neue Portale und Entwerter usw.).
Im Jahr 2019 wird dieses Programm durch die Schaffung des Navigo Easy und des Navigo Liberté+-Dienstes konkretisiert. Diese beiden Neuheiten wurden entwickelt, um den spezifischen Bedürfnissen sogenannter "gelegentlicher" Fahrgäste gerecht zu werden und nach und nach U-Bahn-Tickets zu ersetzen.
2019 wird auch das Jahr sein, in dem die Anwendung Île-de-France Mobilités eingeführt wird, mit der Sie nicht nur klassische Echtzeit-Routenberechnungen und Verkehrsstatusinformationen präsentieren, sondern auch Ihre Transport tickets direkt auf Ihrem Telefon über die NFC-Technologie (Near Field Communication) kaufen und validieren oder Ihren Navigo-Pass aufladen können.
Diese Innovationen spiegeln den Wunsch von Île-de-France Mobilités wider, den öffentlichen Verkehr und die Mobilität für alle Einwohner der Ile-de-France zu erleichtern.
Navigo Liberté + : ein Paket zum Reisen* in aller Verbindung:
- Kein Warten mehr am Schalter und an den Geldautomaten, um tickets zu kaufen oder aufzuladen
- Nur die tatsächlich zurückgelegten Fahrten werden in Rechnung gestellt und im Folgemonat abgezogen
- Die Verbindungen zwischen Bus und U-Bahn sind kostenlos
* Umfang zum Start: Paris (Metro, Bus, RER, Straßenbahn) und Flughafenbusse
Navigo Easy: ein kontaktloser Pass zum Aufladen all Ihrer Tickets:
- Ihre Ticketbücher, Flughafentickets usw. auf demselben Träger
- Ein wiederaufladbarer Pass, der für alle zugänglich ist, ohne Bedingungen und ohne Verpflichtung
- Keine Probleme mehr beim Entmagnetisieren von Tickets