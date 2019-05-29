Das Programm zur Modernisierung des Ticketing in der Île-de-France begann 2015 auf Initiative von Île-de-France Mobilités und wird unter Beteiligung von Spediteuren und Comutitres durchgeführt. Dieses Programm besteht darin, neue Ticketing-Service-Angebote und neue Tarifprinzipien zu entwickeln, die flexibler und besser an die neuen Verbrauchertrends der Nutzer (Online-Kauf, Nutzung von Smartphones usw.) angepasst sind, und im Zusammenhang mit der Erneuerung der Ticketing-Ausrüstung in Bahnhöfen und Bahnhöfen in der Île-de-France (neue Portale und Entwerter usw.).

Im Jahr 2019 wird dieses Programm durch die Schaffung des Navigo Easy und des Navigo Liberté+-Dienstes konkretisiert. Diese beiden Neuheiten wurden entwickelt, um den spezifischen Bedürfnissen sogenannter "gelegentlicher" Fahrgäste gerecht zu werden und nach und nach U-Bahn-Tickets zu ersetzen.