Bahnhof Rosa Parks in Zahlen

Alle Züge der Linie E halten in Rosa Parks. Das sind mehr als 400 Züge pro Tag an Wochentagen und 350 an Wochenenden. Amplitude, Frequenz und Kadenz wurden berechnet, um den Reisenden einen effizienten Service zu bieten, der den Erwartungen entspricht

aller Einwohner der Ile-de-France. Von 05:22 Uhr, Ankunft des 1. Zuges, bis 01:05 Uhr, Durchfahrt des letzten Zuges, wird der Bahnhof eine Reihe von Zügen aufnehmen, die an die Bedürfnisse angepasst sind: 10 Züge pro Stunde außerhalb der Hauptverkehrszeiten und 16 während der Hauptverkehrszeiten. Genug, um den Zustrom von rund 13.000 Reisenden während der Hauptverkehrszeit zu bewältigen.