Bahnhof Rosa Parks in Zahlen
Mehr als 400 tägliche Züge
Zugpassage am Bahnhof Rosa Parks
Alle Züge der Linie E halten in Rosa Parks. Das sind mehr als 400 Züge pro Tag an Wochentagen und 350 an Wochenenden. Amplitude, Frequenz und Kadenz wurden berechnet, um den Reisenden einen effizienten Service zu bieten, der den Erwartungen entspricht
aller Einwohner der Ile-de-France. Von 05:22 Uhr, Ankunft des 1. Zuges, bis 01:05 Uhr, Durchfahrt des letzten Zuges, wird der Bahnhof eine Reihe von Zügen aufnehmen, die an die Bedürfnisse angepasst sind: 10 Züge pro Stunde außerhalb der Hauptverkehrszeiten und 16 während der Hauptverkehrszeiten. Genug, um den Zustrom von rund 13.000 Reisenden während der Hauptverkehrszeit zu bewältigen.
Kürzere Transportzeit
7 Minuten, um zum Bahnhof Haussmann Saint-Lazare zu gelangen, statt einer halben Stunde zuvor. Die Bewohner und Mitarbeiter der Viertel Pont de Flandre, Michelet und Rosa Parks/Macdonald werden sich sofort besser mit dem Zentrum von Paris und durch das Spiel der Verbindungen zur gesamten Île-de-France verbunden fühlen.
Bessere Verbindungen
Anlässlich der Inbetriebnahme von Rosa Parks verkehren zusätzliche Züge entlang der gesamten Strecke der Linie E der RER:
- eine neue Abfahrt von Tournan, jeden Tag um 8:38 Uhr, für eine Ankunft in Haussmann Saint-Lazare um 9:32 Uhr;
- in die entgegengesetzte Richtung wird ein neuer Zug geschaffen, der um 19:28 Uhr von Haussmann Saint-Lazare abfährt und um 20:20 Uhr in Tournan ankommt;
- auf der Verbindung Haussmann Saint-Lazare / Chelles Gournay, dem anderen Zweig der RER E: 3 zusätzliche Züge verlassen Paris jeden Abend um 17:32, 19:02 und 19:32 Uhr, um 32 Minuten später in Chelles Gournay anzukommen.
Abends und am Wochenende
Um den Komfort der Fahrgäste auf der Achse Haussmann Saint-Lazare / Chelles Gournay zu verbessern, werden die Samstagszüge (12:00-21: 00 Uhr) und die Sonntagszüge von 17:30 bis 19:30 Uhr an den Wochenenden in Doppelzügen sein. Zudem verlängert sich die Abendspitze um eine Viertelstunde.
Ein Véligo-Raum
Ein Platz mit 64 Stellplätzen, um Ihr Fahrrad in der Nähe des Bahnhofs gegenüber der Straßenbahnlinie T3 abzustellen.
400 Züge pro Tag auf der Linie E der RER, 3 Minuten Fahrt zwischen Rosa Parks und Magenta/Gare du Nord.
1 Zug alle 4 Minuten während der Hauptverkehrszeiten, 6 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten, 7 Minuten Fahrt zwischen Rosa Parks und Haussmann Saint-Lazare
Langfristig werden 85.000 Fahrgäste pro Tag erwartet, mit der Verlängerung der RER E nach Westen