Der Umsetzungspfad der neuen Ticketing-Dienste

Nachzahlung

Erstens wird die Nachzahlung Anfang 2019 das Licht der Welt erblicken. Dieses Tarifsystem ermöglicht es einem Kunden, den Betrag, der seinen Fahrten entspricht, nach dem Modell der elektronischen Autobahnmaut nachträglich zu bezahlen. Die erste Phase der Nachzahlung beschränkt sich auf Fahrten mit sogenannten "flachen" Tarifen (Bus, Straßenbahn, U-Bahn). In einer zweiten Phase wird die Nachzahlung in allen Netzen der Île-de-France eingeführt.

Ticketing auf dem Smartphone

Der mobile Kanal und die Einführung des Telefons im Ticketing-Bereich, ein wichtiger Schritt in der Digitalisierung der Ticketing-Medien, sollen 2018 erste Dienste anbieten.

Mehrere Orientierungen sind vorgesehen. Der mobile Kanal könnte sich auf zwei Arten von Diensten für Smartphone-Nutzer mit NFC-Funktion stützen:

Insbesondere für Einwohner der Ile-de-France ist eine in Vianavigo integrierte Anwendung zum Kaufen, Laden und Dematerialisieren gedacht, die den Nutzern in der Region Paris eine breite Palette von Dienstleistungen bietet, einschließlich Nachzahlung

Für ein breiteres Publikum eine sehr einfache Anwendung, orientiert an "t+" und tickets Einheiten, reduziert auf das Wesentliche

Eine neue kontaktlose Karte

Darüber hinaus wird eine neue kontaktlose Karte mit niedrigen Produktionskosten es ermöglichen, nicht abonnierten und nicht mit NFC-Telefonen ausgestatteten Benutzern den Komfort der kontaktlosen zu bieten.

Als Ziel wird Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) ab 2021 neue Ticketing-Dienste und Tarifprinzipien einführen, die den Nutzern mehr Flexibilität und Leistung bieten:

Digitalisierung der Dienste: Verallgemeinerung des Teleticketing (kontaktlose Karten und Tickets, NFC-Telefone), die das Verschwinden des Magnettickets ermöglichen, Vereinfachung der Durchgänge in Entwertern, Kauf von tickets und Aufladen der Karte mit dem Smartphone;

Neue Preismethoden zusätzlich zu den Paketen: nutzungsbasierte Preise in zwei Modi, Post-Payment und Transport-Wallet (Vorauszahlung);

Erstellung spezifischer Angebote nach Benutzerkategorien, Profilen, Zeiträumen;

Arbeiten an Verkaufsautomaten, Validatoren und dem Informationssystem

Zusätzlich zu diesen Arbeiten zur Entwicklung neuer Dienste werden Arbeiten an Ticketing-Infrastrukturen (Verkaufsautomaten, Entwerter, Informationssysteme usw.) durchgeführt, um die Kompatibilität aller Hard- und Software mit zukünftigen Diensten sicherzustellen. Diese Arbeiten werden von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) überwacht, die im Rahmen der Öffnung für den Wettbewerb die Ticketing-Kosten optimieren und die Ankunft neuer Akteure im Verkehrsökosystem der Ile de France ermöglichen.