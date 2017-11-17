Einweihung einer Busspur auf der A10 bei Massy

Diese Fahrspur in Richtung Provinz-Paris erscheint links vom allgemeinen Verkehr, sowohl als separate Fahrbahn als auch als geteilte Fahrbahn je nach Autobahnabschnitt. Sie wird eine Länge von 3,3 km haben, von der Zufahrtsrampe RD118 bis zum Kreisverkehr, der zum Bahnhof Massy-Palaiseau führt. Die Zeitersparnis für die Fahrgäste dank dieses Projekts wird auf 8 Minuten geschätzt, wodurch Staus vermieden werden, die Busse benachteiligen, die sich dem RER B-Bahnhof Massy nähern. Diese neue Fahrspur wird andere Verkehrsteilnehmer nicht stören, die die gleiche Anzahl von Fahrspuren behalten. Derzeit verkehren mehr als 300 Busse pro Tag auf dieser Achse.

Die Buslinien, die diese neue Route nutzen werden, sind: