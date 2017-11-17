Einweihung einer Busspur auf der A10 bei Massy
Diese Abschnitte, die vollständig für die Straße oder den einfachen Ausbau des Pannenstreifens bestimmt sind, zielen darauf ab, die Fahrzeit der Busnutzer zu verkürzen und zuverlässiger zu machen, indem sie es ihnen ermöglichen, die härtesten Staus des Straßennetzes der Ile-de-France zu überqueren, insbesondere während der Hauptverkehrszeit. So wurde der Abschnitt der A10 auf Höhe der Gemeinden Villebon-sur-Yvette und Palaiseau für die Schaffung einer zusätzlichen Fahrspur ausgewählt.
Beginn der eigenen Fahrspur: Geteilte Fahrbahn. Dedizierte Spurausfahrt: Ausfahrtsrampe
Diese Fahrspur in Richtung Provinz-Paris erscheint links vom allgemeinen Verkehr, sowohl als separate Fahrbahn als auch als geteilte Fahrbahn je nach Autobahnabschnitt. Sie wird eine Länge von 3,3 km haben, von der Zufahrtsrampe RD118 bis zum Kreisverkehr, der zum Bahnhof Massy-Palaiseau führt. Die Zeitersparnis für die Fahrgäste dank dieses Projekts wird auf 8 Minuten geschätzt, wodurch Staus vermieden werden, die Busse benachteiligen, die sich dem RER B-Bahnhof Massy nähern. Diese neue Fahrspur wird andere Verkehrsteilnehmer nicht stören, die die gleiche Anzahl von Fahrspuren behalten. Derzeit verkehren mehr als 300 Busse pro Tag auf dieser Achse.
Die Buslinien, die diese neue Route nutzen werden, sind:
- Linie 2 (Cars d'Orsay): Einkaufszentrum Les Ulis 2 – Bahnhof Massy Palaiseau B
- Linie 21 (Cars d'Orsay): Einkaufszentrum Les Ulis 2 – Gewerbegebiet Courtaboeuf Nord
- Linie 22 (Busse aus Orsay): Einkaufszentrum Les Ulis 2 – Bahnhof Massy Palaiseau B
- DM11A (Keolis Daniel Meyer): Massy – St Geneviève
- Linie DM11C (Keolis Daniel Meyer): Massy RER – Marcoussis Laboratoires
- DM11E (Keolis Daniel Meyer): Massy – St Geneviève
- DM11G (Keolis Daniel Meyer): Massy – St Geneviève
- Linie 91-03 (Albatrans): Gare de Dourdan – Gare de Massy-Palaiseau
- Linie 91-05 (Albatrans): Gare routière Évry – Gare de Massy-Palaiseau
Unter der Leitung der DRIEA (Direction Régionale et Interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France) und der DiRIF (Direction des Routes Île-de-France) dauerten die Arbeiten zwischen April 2016 und Oktober 2017 18 Monate und kosteten 11,4 Millionen Euro.