Start des Leerlaufs der Straßenbahn 6 in der U-Bahn

Dieser Leerlauf ermöglicht es, die Betriebsabläufe im Normalmodus und unter verschlechterten Bedingungen zu durchlaufen und ein letztes Mal die Fahrzeiten sowie das ordnungsgemäße Funktionieren aller Systeme (Fahrgastinformation, Stromversorgung, Signalisierung usw.) zu überprüfen.

Der unterirdische Abschnitt, der die Stationen Robert Wagner und Viroflay-Rive Droite verbindet, ist 2 km lang, davon 1,6 km im Tunnel, und umfasst zwei neue Stationen: Viroflay-Rive Gauche und Viroflay-Rive Droite.