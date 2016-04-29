Start des Leerlaufs der Straßenbahn 6 in der U-Bahn
Dieser Leerlauf ermöglicht es, die Betriebsabläufe im Normalmodus und unter verschlechterten Bedingungen zu durchlaufen und ein letztes Mal die Fahrzeiten sowie das ordnungsgemäße Funktionieren aller Systeme (Fahrgastinformation, Stromversorgung, Signalisierung usw.) zu überprüfen.
Der unterirdische Abschnitt, der die Stationen Robert Wagner und Viroflay-Rive Droite verbindet, ist 2 km lang, davon 1,6 km im Tunnel, und umfasst zwei neue Stationen: Viroflay-Rive Gauche und Viroflay-Rive Droite.
Straßenbahnlinie 6 mit unterirdischem Teil zwischen Viroflay Rive Droite und Châtillon Montrouge
Die Strecke erstreckt sich über 14 Kilometer, davon 1,6 Kilometer unterirdisch. Sie bedient 21 Stationen in 5 Gemeinden und verbindet 9 Gemeinden.