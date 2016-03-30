Inbetriebnahme des ersten 100% elektrischen Busses auf der Linie 341 (Charles de Gaulle – Étoile / Porte de Clignancourt)

Die Integration dieses ersten 100% elektrischen Busses in die RATP-Flotte ist ein entscheidender Schritt in Richtung der Energiewende für Busse in der Île-de-France, die von Île-de-France Mobilités, der Verkehrsbehörde der Île-de-France, beschlossen und im von der RATP aufgestellten Plan Bus 2025 umgesetzt wurde. Ziel des Unternehmens: bis 2025 eine 100% grüne Busflotte (4500 Fahrzeuge) zu haben, die zu 80% aus Elektrobussen und zu 20% aus Biogas besteht.

Diese erste zu 100 % elektrische Leitung wird es RATP und Île-de-France Mobilités ermöglichen , so viele Informationen wie möglich zu sammeln, sei es auf Betriebsebene (Umfragen werden unter Fahrern, Fahrgästen und Anwohnern durchgeführt) oder auf Wartungsebene.

Darüber hinaus wurde diese Initiative von der Europäischen Union ausgewählt, um am ZeEUS-Projekt (Zero Emission Urban Bus System: europäisches Programm zur Förderung der Einführung von Elektrobussen in Großstädten) teilzunehmen.

Ab 2017 werden Ausschreibungen für einen massiven Einsatz von Elektrobussen und Biogas gestartet. Mit dem Plan Bus 2025 und dem nächsten Busplan für den Großraum Paris, der in den kommenden Wochen vom Rat von Île-de-France Mobilités verabschiedet wird, werden Paris und die Region Île-de-France zu einer weltweiten Referenz für den sehr kohlenstoffarmen öffentlichen Straßenverkehr.