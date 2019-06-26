Île-de-France Mobilités startet seine regionale On-Demand-Verkehrsplattform
Konsultieren, buchen, reisen: Die Buchung ist jetzt online und über die TAD Île-de-France Mobilités-App möglich
Seit dem 11. Juni ist die Buchungsplattform Transport on Demand geöffnet und bietet drei Möglichkeiten, Ihre Reise zu buchen:
Zusätzlich zur Buchung können Sie auf der Website und in der App die Gebiete der Île-de-France anzeigen, in denen der TAD-Service bereits eingerichtet wurde. Ein Dutzend Gebiete in den äußeren Vororten werden 2019 von diesem Dienst abgedeckt, bevor er innerhalb von vier Jahren schrittweise auf die gesamte Region Ile-de-France ausgeweitet wird.
Für weitere Informationen zu diesem Service oder um Ihre Reise zu buchen, besuchen Sie die tad.idfmobilites.fr-Website oder die TAD Île-de-France Mobilités iOS/Android-App.
Transport on Demand, ein maßgeschneiderter öffentlicher Verkehrsdienst
Mit dem TAD profitieren die Nutzer von einem Service, der sich ihren Bedürfnissen anpasst: Im Gegensatz zu herkömmlichen Buslinien passen kleinere Fahrzeuge ihre Routen und Fahrpläne an die Buchungen der Fahrgäste an. Sobald die Reservierung vorgenommen wurde, kann der Benutzer die Ankunft seines Fahrzeugs in Echtzeit auf der speziellen Anwendung verfolgen.
Weitere Informationen zum TAD:
