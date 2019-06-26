Île-de-France Mobilités startet seine regionale On-Demand-Verkehrsplattform

Zusätzlich zur Buchung können Sie auf der Website und in der App die Gebiete der Île-de-France anzeigen, in denen der TAD-Service bereits eingerichtet wurde. Ein Dutzend Gebiete in den äußeren Vororten werden 2019 von diesem Dienst abgedeckt, bevor er innerhalb von vier Jahren schrittweise auf die gesamte Region Ile-de-France ausgeweitet wird.