Gewinner der Mobility Awards 2018

Kategorie Innovative Lösungen für die Mobilität von Reisenden (Gemeinden)

Die Stadt Issy-les-Moulineaux

Für die Realisierung von Smart Parking in Open Data

Die Stadt Issy-les-Moulineaux hat sich auf neue digitale Technologien verlassen, um Tools zu entwickeln, die die Suche nach verfügbaren Parkplätzen von einem Smartphone oder Computer aus erleichtern, dank mehr als 1000 mit Sensoren ausgestatteten Stellplätzen.

Kategorie Innovative Lösungen für die Mobilität von Reisenden (Unternehmen oder Akteure)

Plaine Commune Promotion und SNCF Transilien

Für die Schaffung und die Errungenschaften der 3T-Kommission

Die Kommission für Reisen, Verkehr und Zeitlichkeit (3T) untersuchte Möglichkeiten zur Verbesserung der Transportbedingungen für die Mitarbeiter der Plaine Saint-Denis, wobei die Staffelung der Stoßzeiten als roter Faden diente. Plaine Commune Promotion ist der Verband der auf dem Gebiet ansässigen Unternehmen mit 300 Mitgliedern.

Kategorie Innovative Lösungen für den Güterverkehr

ARTELIA

Für die Erstellung von GELITRA

GELITRA ist eine digitale Lösung für das Management von Lieferungen im Zusammenhang mit einer Baustelle, die von ARTELIA, einer internationalen Beratungs-, Engineering- und Projektmanagementgruppe im Bau- und Industriesektor, entwickelt wurde. Es zielt darauf ab, das Management des Schwerlastverkehrs rund um Baustellen zu optimieren, um Parkplätze auf der Straße und Staus zu vermeiden.

Kategorie Lösungen, die für die Umsetzung der Reform des gebührenpflichtigen Parkens auf der Straße umgesetzt wurden

Die Stadt Argenteuil

Für die Neugestaltung des gebührenpflichtigen Parkens an der Oberfläche für eine lebendige Innenstadt

Anlässlich der Reform des gebührenpflichtigen Parkens auf der Straße, die am 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist, hat die Stadt Argenteuil eine umfassende Überarbeitung der Zoneneinteilung und der Parkgebühren in der Innenstadt vorgenommen, indem sie die Mobilität in der Innenstadt völlig neu überdacht hat.

Die Wahl des Publikums belohnt

Der Regionale Naturpark (PNR) des französischen Gâtinais

Für die Entwicklung eines Elektrofahrradverleihs

In seiner Charta 2011-2023 hat sich der französische Regionale Naturpark Gâtinais zum Ziel gesetzt, die Entwicklung nachhaltiger Verkehrsmittel zu unterstützen. Es hat sich daher entschieden, einen Leihservice für Elektrofahrräder zu entwickeln.

Sie können alle Projekte entdecken: Broschüre

Pressemitteilung – Verleihung der Mobilitätspreise 2018