Der Haushalt 2017 von Île-de-France Mobilités: 1,6 Milliarden Euro für die Verkehrswende

Diversifizierung der Finanzierungsmethoden

Um all diese Investitionen zu finanzieren, muss Île-de-France Mobilités seine ausstehenden Schulden Ende 2017 von 1,6 Mrd. € auf 2 Mrd. € erhöhen: Île-de-France Mobilités wird seine Politik der Diversifizierung seiner Finanzierungsquellen fortsetzen, um die für die Durchführung seines Investitionsprogramms erforderliche Liquidität sicherzustellen. Diese Diversifizierung wird Île-de-France Mobilités dazu veranlassen, alternative innovative Vereinbarungen (Anleihefinanzierung, Verbriefungsprodukte, Dekonsolidierungsstruktur, Leasing, PPP usw.) in Betracht zu ziehen.

Um den Trend steigender Betriebskosten zu finanzieren, muss Île-de-France Mobilités seine Mittel wie in den letzten Jahren um rund 3 % pro Jahr erhöhen. Dies erfordert eine Erhöhung der zahlenden Fahrgastzahlen im Netz, verstärkt durch beispiellose Anstrengungen zur Betrugsbekämpfung und eine Erhöhung der Tarife.

Sobald sich die Ergebnisse in Bezug auf den Verkehr stabilisiert haben, werden wir alles tun, um sicherzustellen, dass die Erhöhung der Fahrpreise so begrenzt wie möglich ist.