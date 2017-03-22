Der Haushalt 2017 von Île-de-France Mobilités: 1,6 Milliarden Euro für die Verkehrswende
Dieser Haushalt räumt Maßnahmen zur Verbesserung des Netzes der Ile-de-France Priorität ein, insbesondere 100 Millionen Euro für neue Angebote und 1,6 Milliarden Euro für den Kauf und die Renovierung von rollendem Material in der Ile-de-France, die Verbesserung der Servicequalität und die Sicherheit der Fahrgäste. Dieser Haushalt ist der erste, der neue Finanzierungsmaßnahmen zur Rettung des Navigo-Passes zum Einheitstarif enthält.
Einheitlicher Tarif eingespart und Ausgaben kontrolliert
Der Haushalt 2017 konkretisiert die Schritte, die unternommen wurden, um die Navigo-Pass-Tafel zu einem einheitlichen Tarif endgültig zu bezahlen: eine Erhöhung der Transportzahlung (ca. 200 Mio. EUR/Jahr in einem ganzen Jahr), 100 Mio. EUR TICPE und zusätzliche Tarifeinnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen zur wirksameren Betrugsbekämpfung. Die Umsatzprognosen für 2017 beinhalten diese neuen Einnahmen in Höhe von 6.347 Mrd. € (ohne Zolleinnahmen).
Darüber hinaus gewinnen Île-de-France Mobilités und Transportunternehmen an Effizienz und kontrollieren die jährlichen Betriebskosten, die 2017 um 0,4 % auf 5,719 Milliarden Euro zurückgingen.
100 Millionen Euro für mehr öffentliche Verkehrsmittel für die Einwohner der Ile-de-France
Im Laufe des Jahres 2017 wird Île-de-France Mobilités das Verkehrsangebot für ein Gesamtjahr von 100 Millionen Euro ausbauen:
Mit dem Bus: Zusagen der ersten Finanzierung des Grand Paris du Bus mit 60 Mio. EUR (ganzes Jahr)
- 1. Überholung des Busses in Paris seit 1947 für einen effizienteren Service
- Verstärkung und Schaffung von Expresslinien, von denen wir wissen, dass wir keine Eisenbahnlinien bauen können. Diese Expresslinien strukturieren das Gebiet und bedienen die äußeren Vororte besser. Sie sparen Zeit für diejenigen, die gezwungen waren, ihr Fahrzeug zu nehmen, und ermöglichen es ihnen, unter komfortableren Bedingungen zu reisen (Sicherheit, WLAN ...)
- Noctilien-Plan: Eine beispiellose Anstrengung beim Nachttransport wird unternommen. Die Île-de-France ist eine Weltmetropole. Die Einwohner der Ile-de-France müssen jederzeit in der Lage sein, nach ihrer Freizeit zur Arbeit zu gehen oder nach Hause zurückzukehren. Die 48 bestehenden Linien werden verstärkt. Zwei Achsen werden bevorzugt: Sicherheit mit der Anwesenheit von Sicherheitsbeamten in Bussen und Regelmäßigkeit. Auf einigen Linien werden die Wartezeiten halbiert. Schließlich werden einige Linien verlängert, andere geschaffen, so dass der Nachtbusverkehr so weit wie möglich dem entspricht, der tagsüber mit dem Zug betrieben wird.
- Entwicklung von Transport on Demand (TAD). Aus Gründen der Effizienz werden einige Linien nur aktiviert, wenn die Benutzer sie auf Anfrage benötigen. Dies wird es ermöglichen, mehr Linien zu schaffen und so nah wie möglich an der Mobilität der Einwohner der Ile-de-France zu bleiben.
Mit der Straßenbahn:
- Die Inbetriebnahme der Tram 11 Express zwischen Epinay-sur-Seine und Le Bourget ist für Juli 2017 geplant.
Mit dem Zug:
- Eine Verstärkung des Angebots auf alternativen Routen. Um die Arbeitssperrungen der Linien A und C im Sommer zu kompensieren, verbessern wir das Angebot an Zuglinien, die bestraften Fahrgästen Alternativen bieten.
- Mehr Pünktlichkeit: Dank der neuen Züge, die in diesem Jahr auf der Linie R ankommen, können wir beispielsweise den Fahrplan verbessern.
Investitionen steigen stark an
Im Laufe des Jahres 2017 wird Île-de-France Mobilités seine ehrgeizige Investitionspolitik intensivieren, +34% im Vergleich zu 2016, d.h. Investitionen in Höhe von 1.624 Millionen Euro. Im ticket der Vereinbarungen, die 2017 unterzeichnet werden sollen, plant Île-de-France Mobilités mehrjährige Verpflichtungen in Höhe von fast 2,3 Milliarden Euro für rollendes Material.
Nach den 93 neuen oder renovierten Zügen im Jahr 2016 werden im Laufe des Jahres 2017 148 neue oder renovierte Züge ausgeliefert.
Zu den Fahrzeugen (laufende und 2017 beschlossene Programme):
- Für Zuglinien: Régio 2N für die Linien R und N, Ile-de-France, RER NG für die Linien D und E, MI09 für die Linie A, Zugrenovierungen auf den Linien B, C, D und P, Erwerb von AGC-Zügen aus anderen Regionen für die Linie P.
- Für Straßenbahnlinien: Dualis für Tram 4, Tram 11 Express und Tram 12 Express (Massy-Evry), Tram 3 Züge für die Verlängerung nach Porte d'Asnières, Verstärkungszüge für Tram 5 und Züge für die zukünftige Tram 9
- Für U-Bahn-Linien: MP14 und MP05 für die Linien 14 und 4, MF01 für die Linien 2, 5 und 9 (Ende des Programms), Renovierung der U-Bahnen der Linien 7 und 8, Umsteigevorgänge der Züge MP89 und MP05 von der Linie 4 auf die Linie 6, MP14-Züge für die Linie 11
Darüber hinaus wird Île-de-France Mobilités 2017 den Hersteller zukünftiger U-Bahn-Züge der Linien 15, 16 und 17 benennen.
Für Busfahrzeuge 94 Mio. EUR, einschließlich der Finanzierung von Elektro- und CNG-Bussen.
Zur Sicherheit:
Île-de-France Mobilités investiert jedes Jahr 20 Millionen Euro in die Sicherheitsinfrastruktur (Videoüberwachungskameras, Ausrüstung usw.). In diesem Jahr werden diese Investitionen für eine bessere Sicherheit der Einwohner der Ile-de-France abgeschlossen:
- Durch die Entscheidung, die menschliche Präsenz zu stärken. So werden 200 Sicherheitskräfte in den Bussen des Optile-Netzes rekrutiert.
- Einsatz von 20 Cyno-Detektionsteams (Spürhunde) im SNCF-Netz, um der terroristischen Bedrohung schneller begegnen zu können.
Verallgemeinerung der Nummer und Anwendung 3117 auf das gesamte Ile-de-France-Netz, um einen Sicherheitsalarm, ein Gesundheitsproblem oder eine Unhöflichkeit zu melden.
- Schaffung eines einzigen Sicherheitskommandopostens unter der Aufsicht des Polizeipräfekten.
Zur Servicequalität:
Investitionen zur Verbesserung der Servicequalität sind nach wie vor wichtig. 151 Mio. EUR sind für Verbesserungsprogramme vorgesehen:
- Intermodalität rund um die Bahnhöfe (Véligo und Beginn der Schaffung von 10.000 Park-and-Ride-Plätzen.
- Der Aufstieg des Smart Navigo (die Modernisierung des Ticketings ermöglicht es, den Einwohnern der Ile-de-France neue Dienstleistungen anzubieten. Es gab bereits Vélib und Véligo auf der Navigo Card, Autolib wird ab April erhältlich sein. Die ersten Investitionen zur Umsetzung der Nachzahlung Ende 2018 sind bereits getätigt.
- Zugänglichkeit und Fahrgastinformation (Zugang
Diversifizierung der Finanzierungsmethoden
Um all diese Investitionen zu finanzieren, muss Île-de-France Mobilités seine ausstehenden Schulden Ende 2017 von 1,6 Mrd. € auf 2 Mrd. € erhöhen: Île-de-France Mobilités wird seine Politik der Diversifizierung seiner Finanzierungsquellen fortsetzen, um die für die Durchführung seines Investitionsprogramms erforderliche Liquidität sicherzustellen. Diese Diversifizierung wird Île-de-France Mobilités dazu veranlassen, alternative innovative Vereinbarungen (Anleihefinanzierung, Verbriefungsprodukte, Dekonsolidierungsstruktur, Leasing, PPP usw.) in Betracht zu ziehen.
Um den Trend steigender Betriebskosten zu finanzieren, muss Île-de-France Mobilités seine Mittel wie in den letzten Jahren um rund 3 % pro Jahr erhöhen. Dies erfordert eine Erhöhung der zahlenden Fahrgastzahlen im Netz, verstärkt durch beispiellose Anstrengungen zur Betrugsbekämpfung und eine Erhöhung der Tarife.
Sobald sich die Ergebnisse in Bezug auf den Verkehr stabilisiert haben, werden wir alles tun, um sicherzustellen, dass die Erhöhung der Fahrpreise so begrenzt wie möglich ist.