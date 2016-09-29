Was ist der Bus von morgen? Große regionale Konsultation, bis zum 5. November 2016, sagen Sie Ihre Meinung!
Dieser Plan zur Verbesserung des Busnetzes wird von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) bis Ende des Jahres auf der Ratstagung am 6. Dezember 2016 angenommen und legt die Prioritäten für Investitionen und die Entwicklung des Busangebots über einen Zeitraum von vier Jahren (2017-2020) fest.
Das Grand Paris der Busse: Warum?
Das Busnetz in der Île-de-France muss an die Bedürfnisse der Einwohner der Ile-de-France angepasst werden. In den äußeren Vororten nutzen nur 29% der Einwohner aufgrund mangelnder Angebote öffentliche Verkehrsmittel, und in Paris hat sich das Netz seitdem nicht wesentlich verändert... 70 Jahre!
6 Hauptziele:
- Die Schaffung neuer Linien oder die Verstärkung von Linien zwischen den äußeren Vororten, den inneren Vororten und Paris.
- Die Verbesserung der Frequenz (Entwicklung eines stärkeren Angebots während der Hauptverkehrszeiten, homogener außerhalb der Hauptverkehrszeiten, abends und am Wochenende) oder eine bessere Koordination, um Verbindungen mit dem Schienennetz zu gewährleisten...
- Ein regionales Netz, um besser lesbar zu sein, um die Nutzung des Busses zu fördern.
- Verbesserung des Fahrzeugkomforts und Entwicklung innovativer Dienstleistungen.
- Ein umweltfreundlicheres Busnetz durch die Fortsetzung und Beschleunigung der Energiewende der Fahrzeugflotte.
- Einrichtungen, die die Regelmäßigkeit der Busse und die Einhaltung der Fahrpläne gewährleisten (Straßen, Busspuren, Umsteigeknoten und Terminals usw.).
Der Grand Paris des Busses: Geben Sie Ihre Meinung während der regionalen Konsultation ab
Vom 5. Oktober bis 5. November 2016 organisiert Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) eine große regionale Konsultation, um die Erwartungen und Prioritäten der Einwohner der Ile-de-France in Bezug auf das regionale Busnetz zu ermitteln. Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), hoffte, dass das Projekt Grand Paris des Busses im Dialog mit den Gebieten, Nutzern, Verbänden und gewählten Vertretern definiert wird, um die Prioritäten für die Stärkung des Busangebots mitzuteilen.
Wo kann man sich informieren? Wo und wann kann man teilnehmen und Feedback geben?
Alle Einwohner der Ile-de-France, ob Nutzer oder nicht, sind eingeladen, ihre Erwartungen und Prioritäten für den Busplan der Region zum Ausdruck zu bringen. Diese Konsultation zum Grand Paris des Bus bietet mehrere Möglichkeiten der Teilnahme:
- Die Website der Concertation régionale du Grand Paris des Busses
- Die Konsultationsplattform "J'en parle" (Konsultation abgeschlossen), ein innovatives Diskussionsforum, das die Interaktion zwischen den Teilnehmern fördert.
- Ein Fragebogen, der alle Ziele des Grand Paris des Busses abdeckt, um die Vorschläge für die Entwicklung des Angebots zu priorisieren.
- Das Schreiben von Schauspielernotizbüchern für institutionelle und professionelle Akteure.
Um sich über die Projekte zu informieren und Ihre Meinung zu äußern