Was ist der Bus von morgen? Große regionale Konsultation, bis zum 5. November 2016, sagen Sie Ihre Meinung!

Der Grand Paris des Busses: Geben Sie Ihre Meinung während der regionalen Konsultation ab

Vom 5. Oktober bis 5. November 2016 organisiert Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) eine große regionale Konsultation, um die Erwartungen und Prioritäten der Einwohner der Ile-de-France in Bezug auf das regionale Busnetz zu ermitteln. Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), hoffte, dass das Projekt Grand Paris des Busses im Dialog mit den Gebieten, Nutzern, Verbänden und gewählten Vertretern definiert wird, um die Prioritäten für die Stärkung des Busangebots mitzuteilen.