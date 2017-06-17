Navigo-Dienstleistungen

navigo.fr

Aus dem Abschnitt "Ich verwalte meine Karte", der von Comutitres S.A.S verwaltet wird;

In allen Fahrkartenschaltern und Verkaufsautomaten der RATP-Bahnhöfe oder SNCF-Bahnhöfe;

An den Geldautomaten der Crédit Mutuel / CIC-Netze in der Île-de-France;

In lokalen Geschäften, die mit einer Navigo-Ladestation ausgestattet sind.

Aufladen

Genießen Sie eine breite Palette von Lösungen, um Ihr Paket aufzuladen:

Aus dem Bereich "Ich verwalte meine Karte", der von Comutitres S.A.S verwaltet wird;

In allen Fahrkartenschaltern und Verkaufsautomaten der RATP-Bahnhöfe oder SNCF-Bahnhöfe;

In lokalen Geschäften, die mit einer Navigo-Ladestation ausgestattet sind.

Intermodalität

Nutzen Sie ein Universum von Dienstleistungen, die die Intermodalität fördern, indem Sie auf Folgendes zugreifen:

In den Véligo-Räumen (sichere Parkplätze für Fahrräder);

Park-and-Ride-Einrichtungen, die von STIF zertifiziert sind;

Oder durch Aufladen eines Selbstbedienungs-Fahrradabonnements Vélib', Cristolib (Créteil) und VélO2 (Cergy-Pontoise).

Die Ergänzung des Kurses

Für Ihre Zugfahrten, die über die Gültigkeitszonen Ihres 2-3-, 3-4- und 4-5-Passes hinausgehen, zahlen Sie nur den Fahrtzuschlag, der dem Teil Ihrer Reise entspricht, der außerhalb dieser Zonen liegt.

Umzonung

Mit den Navigo-Monats- und Jahrespaketen 2-3, 3-4 und 4-5, den Navigo Solidarity-Paketen 2-3, 3-4 und 4-5 sowie den Amethyst-Paketen können Sie die Dezonierung nutzen, um an Wochenenden, Feiertagen, während der kurzen Schulferien in Zone C und von Mitte Juli bis Mitte August kostenlos durch die Île-de-France zu reisen.