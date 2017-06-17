Navigo-Dienstleistungen
- Aus dem Abschnitt "Ich verwalte meine Karte", der von Comutitres S.A.S verwaltet wird;
- In allen Fahrkartenschaltern und Verkaufsautomaten der RATP-Bahnhöfe oder SNCF-Bahnhöfe;
- An den Geldautomaten der Crédit Mutuel / CIC-Netze in der Île-de-France;
- In lokalen Geschäften, die mit einer Navigo-Ladestation ausgestattet sind.
Aufladen
Genießen Sie eine breite Palette von Lösungen, um Ihr Paket aufzuladen:
Intermodalität
Nutzen Sie ein Universum von Dienstleistungen, die die Intermodalität fördern, indem Sie auf Folgendes zugreifen:
- In den Véligo-Räumen (sichere Parkplätze für Fahrräder);
- Park-and-Ride-Einrichtungen, die von STIF zertifiziert sind;
- Oder durch Aufladen eines Selbstbedienungs-Fahrradabonnements Vélib', Cristolib (Créteil) und VélO2 (Cergy-Pontoise).
Die Ergänzung des Kurses
Für Ihre Zugfahrten, die über die Gültigkeitszonen Ihres 2-3-, 3-4- und 4-5-Passes hinausgehen, zahlen Sie nur den Fahrtzuschlag, der dem Teil Ihrer Reise entspricht, der außerhalb dieser Zonen liegt.
Umzonung
Mit den Navigo-Monats- und Jahrespaketen 2-3, 3-4 und 4-5, den Navigo Solidarity-Paketen 2-3, 3-4 und 4-5 sowie den Amethyst-Paketen können Sie die Dezonierung nutzen, um an Wochenenden, Feiertagen, während der kurzen Schulferien in Zone C und von Mitte Juli bis Mitte August kostenlos durch die Île-de-France zu reisen.