Fahrgemeinschaften im Alltag: Sparen Sie Geld mit Île-de-France Mobilités

Der Verkehr in der Île-de-France umfasst täglich 16 Millionen Fahrten und 250 Kilometer Staus.

Was wäre, wenn Fahrgemeinschaften der Schlüssel wären, um diese Staus und die Luftverschmutzung zusätzlich zu den öffentlichen Verkehrsmitteln zu bekämpfen? Île-de-France Mobilités engagiert sich und macht es Ihnen leicht, Fahrgemeinschaften zu bilden – egal ob Sie Fahrer oder Beifahrer sind.

Und mit fast 96.000 Mitfahrgelegenheiten im September 2021 wetten wir, dass diese nachhaltige und wirtschaftliche Praxis ein fester Bestandteil des täglichen Gebrauchs sein sollte.