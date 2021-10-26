Fahrgemeinschaften im Alltag: Sparen Sie Geld mit Île-de-France Mobilités
Der Verkehr in der Île-de-France umfasst täglich 16 Millionen Fahrten und 250 Kilometer Staus.
Was wäre, wenn Fahrgemeinschaften der Schlüssel wären, um diese Staus und die Luftverschmutzung zusätzlich zu den öffentlichen Verkehrsmitteln zu bekämpfen? Île-de-France Mobilités engagiert sich und macht es Ihnen leicht, Fahrgemeinschaften zu bilden – egal ob Sie Fahrer oder Beifahrer sind.
Und mit fast 96.000 Mitfahrgelegenheiten im September 2021 wetten wir, dass diese nachhaltige und wirtschaftliche Praxis ein fester Bestandteil des täglichen Gebrauchs sein sollte.
Fahrgemeinschaften mit Île-de-France Mobilités im Handumdrehen!
Île-de-France Mobilités fördert Fahrgemeinschaften mit zwei starken Maßnahmen:
· Kostenlose Reise* für Passagiere mit einem Jahres-, Monats- oder Imagine R-Navigo-Pass
· Eine Prämie von bis zu 3 Euro** pro befördertem Passagier für Fahrer
· Auf der Website und in der App von Île-de-France Mobilités finden Sie Vorschläge für Routen, die öffentliche Verkehrsmittel und Fahrgemeinschaften kombinieren
Fahrten durch Fahrgemeinschaften angeboten? Mit Ihrem Navigo- und Île-de-France Mobilités-Pass ist das möglich!
Wenn Sie einen Jahres-, Monats- oder Imagine R-Navigo-Pass besitzen: Île-de-France Mobilités bietet Ihnen täglich zwei Fahrten von weniger als 30 km an.
Und in Zeiten von Verkehrsstörungen oder Umweltverschmutzung: Dieser Dienst steht allen offen, ob Abonnenten oder nicht.
Haben Sie ein Auto? Was wäre, wenn Sie es mit Fahrgemeinschaften versuchen würden?
Wenn Sie bis zu 3 Passagiere in Ihrem Fahrzeug befördern, machen Sie nicht nur eine starke Geste für die Umwelt, sondern erhalten auch einen Bonus – bis zu 3 € pro Passagier in "normalen" Zeiten, 4,50 € in Zeiten von Streiks oder Umweltverschmutzung.
Letztendlich können Fahrgemeinschaften Ihnen ein zusätzliches Einkommen von bis zu 150 € / Monat verschaffen.
Die 3 Partnerunternehmen des neuen Systems – Karos, Blablacar Daily und Klaxit – haben eine Vereinbarung mit Île-de-France Mobilités unterzeichnet, die sie zu Folgendem verpflichtet:
- Zahlung des Zuschusses an Fahrgemeinschaften auf der Grundlage von 10 Cent pro Kilometer und pro Passagier, mit einer Untergrenze von 1,50 € für Fahrten zwischen 2 und 15 km und einer Obergrenze von 3 € pro Fahrgast für Fahrten von + 30 km. Die Fahrten müssen auf dem Gebiet der Ile-de-France erfolgen und einen Ursprung oder ein Ziel außerhalb von Paris haben, wo das Transportangebot sehr entwickelt ist
- Einrichtung eines Betrugsbekämpfungssystems
Fahrgemeinschaften mit Île-de-France Mobilités, wie funktioniert das konkret?
Um Fahrgemeinschaften zu nutzen, haben Sie mehrere Möglichkeiten:
1. Wenn Sie mit Ihrem Konto auf der Website von Île-de-France Mobilités verbunden sind, werden Sie direkt auf die Website oder App eines Partner-Mitfahrgelegenheitsanbieters weitergeleitet.
2. Auf der Website oder App Ihres bevorzugten Mitfahranbieters haben Sie die Möglichkeit, sich mit Ihrer Navigo / Île-de-France Mobilités Connect-ID anzumelden: Dies erspart Ihnen den Kauf eines weiteren Kontos und die erneute Eingabe Ihrer persönlichen Daten. Dadurch ist ein Kurs flüssiger und schneller.
3. Ihre Buchungshistorie ist über Ihren persönlichen Bereich auf der Website und in der App von Île-de-France Mobilités*** zugänglich
* Im Rahmen von 2 Fahrten von maximal 30 km pro Tag
** Eine Entschädigung von 1,50 €/Passagier bis 15 km, dann 0,10 € pro Kilometer darüber hinaus, bis zu einer Grenze von 3 €/Passagier
Ab dem 2. Halbjahr 2021