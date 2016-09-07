Der Francilien kommt auf der Linie K an

Ein moderner, effizienterer, komfortablerer und ökologischer Zug

Diese Züge ersetzen die "petits gris", RIB/RIO-Züge, und sind Teil eines globaleren Plans zur Erneuerung oder Renovierung des rollenden Materials in der Île-de-France.

Diese Züge, die zu 100 % von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) für die Linie K finanziert werden, bieten den Fahrgästen viele Vorteile: mehr Pünktlichkeit, Komfort und Sicherheit.