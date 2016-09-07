Der Francilien kommt auf der Linie K an
Ein moderner, effizienterer, komfortablerer und ökologischer Zug
Diese Züge ersetzen die "petits gris", RIB/RIO-Züge, und sind Teil eines globaleren Plans zur Erneuerung oder Renovierung des rollenden Materials in der Île-de-France.
Diese Züge, die zu 100 % von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) für die Linie K finanziert werden, bieten den Fahrgästen viele Vorteile: mehr Pünktlichkeit, Komfort und Sicherheit.
- Der Francilien hat bessere technische Eigenschaften und verfügt über ein hohes Ausstattungsniveau, insbesondere in Bezug auf Beschleunigungs- und Bremsleistung (Gleitschutzsystem, das es ermöglicht, Probleme mit abgefallenen Blättern zu lösen und eine bessere Regelmäßigkeit zu gewährleisten).
- Die Breite der Türen, die größer ist als beispielsweise die alte Ausrüstung, erleichtert den Passagieren das Ein- und Aussteigen. Ihr Komfort bleibt dank breiterer Sitze, Zügen, die vom Bahnsteig aus erreichbar und leiser sind, nicht zu übertreffen. Ein Fahrgastzählsystem regelt auch die Innentemperatur durch intelligente Klimatisierung und senkt so den Energieverbrauch.
- Diese "Boa"-Züge, d.h. ohne Trennung zwischen den Waggons, mit einer Kapazität von 900 Sitzplätzen, sind so konzipiert, dass sie sicher von einem Ende zum anderen überquert werden können und so ein starkes Sicherheitsgefühl erzeugen.
- Darüber hinaus werden Informationen dank großer Informationsbildschirme in Echtzeit verbreitet. Der Zugservice wird auf den verschiedenen Informationsbildschirmen angezeigt. In einer gestörten Situation ist die Einsatzzentrale in der Lage, Konjunkturinformationen direkt auf diese Bildschirme zu übertragen.
- Diese "grüneren" Züge wurden entwickelt, um den Energieverbrauch zu senken, und bestehen zu 90 % aus recycelbaren Materialien.
Die Ile-de-France in der Île-de-France, eine lange Geschichte
Ende August 2016 wurden 188 Francilien-Züge in der Île-de-France ausgeliefert. Der Francilien wurde bereits auf den Linien H, L (zwischen Paris und Nanterre Université), J und P (auf den Achsen Paris Est-Meaux und Coulommiers) eingesetzt.
Der Einsatz dieser Ausrüstung ist Teil einer globaleren Verkehrspolitik. Insgesamt sollen zwischen 2016 und 2021 mehr als 700 Züge erneuert oder renoviert werden.
Zug auf der Linie K