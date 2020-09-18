Die zukünftige RER der Île-de-France wird enthüllt
Es bewegt sich im Transport! Île-de-France Mobilités setzt seine Investitionen fort und präsentiert heute das Innendesign der 255 RER NG-Züge, die für die Ausstattung der Linien D und E bestellt wurden. Zuverlässig, sicher, komfortabel und speziell für dicht besiedelte Gebiete konzipiert, wird der RER der neuen Generation (NG) auf den Linien D und E geliefert, um den Komfort der Einwohner der Ile-de-France und die Regelmäßigkeit auf diesen Linien zu verbessern.
Die künftige RER Île-de-France wird über geräumige Umsteigeplattformen, eine vollständig offene Architektur (ohne Trennung zwischen den Wagen) mit 1-stöckigen Räumen an den Enden des Zuges und 2-stöckigen Räumen mit Klimaanlage überall verfügen, Fahrgastinformationsbildschirme, anhaltende Beleuchtung, mehrere USB-Anschlüsse und verbesserten Videoschutz.
Der RER NG ergänzt andere moderne Geräte, die derzeit eingesetzt werden, wie den Régio2N (Linien R, D und N) oder den Francilien (Linien H, J, K, L und P). Die Züge der Linien B, C und U werden renoviert oder renoviert. Die Linie A ist nun komplett mit Doppelstockzügen ausgestattet, von denen die ältesten renoviert werden.
Die dynamischen Tests haben begonnen! Der RER NG wird unter realen Verkehrsbedingungen mit Spitzen von 140 km/h getestet! Diese Situationstests müssen es ermöglichen, die Traktions- und Bremseinstellungen der Maschinen sowie die Sicherheitsausrüstung, die Fahrerassistenz oder die Festigkeit der Strukturen zu überprüfen.
