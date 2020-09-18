Die zukünftige RER der Île-de-France wird enthüllt

Es bewegt sich im Transport! Île-de-France Mobilités setzt seine Investitionen fort und präsentiert heute das Innendesign der 255 RER NG-Züge, die für die Ausstattung der Linien D und E bestellt wurden. Zuverlässig, sicher, komfortabel und speziell für dicht besiedelte Gebiete konzipiert, wird der RER der neuen Generation (NG) auf den Linien D und E geliefert, um den Komfort der Einwohner der Ile-de-France und die Regelmäßigkeit auf diesen Linien zu verbessern.