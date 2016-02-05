7. Gare de France (2. außerhalb von Paris) und 60.000 Passagiere/Tag

Dieses Projekt besteht in der Neuorganisation aller Korrespondenzräume, die von drei Zugangspunkten aus verteilt sind. Die Zirkulationen innerhalb des Pols werden komplett neu gestaltet, insbesondere durch die Verlängerung der nördlichen U-Bahn. Der Bau einer Fußgängerbrücke für Fußgänger und Radfahrer wird die städtischen Verbindungen zwischen dem Stadtzentrum und den Ufern der Seine stärken.

Der GPI wird eine Verbindung mit der zukünftigen Straßenbahnlinie T7 von Athis-Mons aus ermöglichen.