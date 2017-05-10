Der RER A schaltet in seinem Mittelabschnitt auf Autopilot

Schnellere und zuverlässigere Züge

Diese technische Innovation wird es ermöglichen, die Servicequalität auf der RER A zu stärken, indem insbesondere die Regelmäßigkeit und Robustheit der Linie verbessert wird. Die Zuggeschwindigkeit wird optimiert und ein konstanter Abstand zwischen allen Zügen wird beibehalten. Diese Zeitersparnis reduziert die Auswirkungen von Mikrovorfällen, insbesondere während der Hauptverkehrszeit. Darüber hinaus wird durch die Erhöhung der kommerziellen Geschwindigkeit der Züge um 5 km/h im mittleren Abschnitt die Fahrzeit zwischen Vincennes und La Défense um 2 Minuten verkürzt.

Komfort also für die Nutzer, aber auch für die Fahrer. Im Autopilot-Modus überwachen sie weiterhin das Fahren und stellen den Passagierservice sicher, indem sie entscheiden, die Türen zu schließen. Dadurch stehen sie den Fahrgästen besser zur Verfügung.