Die Straßenbahn 10 Antony-Clamart wird für gemeinnützig erklärt
Erste Vorbereitungsarbeiten für 2017 geplant
Die Abbildung auf der Karte der Vorbereitungsarbeiten für 2017
Derzeit führen die Bauherren, Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) und das Departement Hauts-de-Seine, sogenannte "Vorprojektstudien" durch: Diese ermöglichen es, die technischen Merkmale des Projekts zu verfeinern (genaue Lage der Straßenbahnplattform, Straßen, Radwege, Bürgersteige usw.). Sie berücksichtigen auch die Vorbehalte und Empfehlungen der Untersuchungskommission.
Die ersten Arbeiten zur Vorbereitung der Umleitung der unterirdischen Netze (Gas, Strom, Wasser usw.) sind für 2017 geplant.
"Ein entscheidender Schritt für die Mobilität der Einwohner von Hauts-de-Seine... ", so Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités
Diese Straßenbahnlinie wird die Gemeinden Antony, Châtenay-Malabry, Plessis-Robinson und Clamart durchqueren und somit viele städtische Einrichtungen und Projekte bedienen.
Es wird Verbindungen mit anderen Verkehrsmitteln bieten: TVM und RER B in Croix-de-Berny, Straßenbahn 6 am Krankenhaus Béclère und viele Buslinien.
Raumplanung und Verbesserung der Mobilität
Dieses Projekt wird den öffentlichen Raum von Fassade zu Fassade um die Linie herum neu organisieren und den Raum, der jedem Benutzer überlassen wird, neu ausbalancieren, um eine ruhigere Zirkulation zu fördern.
Die Routen der aktiven Modi werden verbessert. Die Zyklen werden somit über spezielle Bänder oder Gleise verfügen, die eine durchgehende Verbindung über die gesamte Strecke gewährleisten. Die Fußgängerwege entsprechen den Vorschriften in Bezug auf die Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM).
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die entsprechende Website!