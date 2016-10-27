Die Straßenbahn 10 Antony-Clamart wird für gemeinnützig erklärt

Derzeit führen die Bauherren, Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) und das Departement Hauts-de-Seine, sogenannte "Vorprojektstudien" durch: Diese ermöglichen es, die technischen Merkmale des Projekts zu verfeinern (genaue Lage der Straßenbahnplattform, Straßen, Radwege, Bürgersteige usw.). Sie berücksichtigen auch die Vorbehalte und Empfehlungen der Untersuchungskommission.

Die ersten Arbeiten zur Vorbereitung der Umleitung der unterirdischen Netze (Gas, Strom, Wasser usw.) sind für 2017 geplant.

Die ersten Arbeiten zur Vorbereitung der Umleitung der unterirdischen Netze (Gas, Strom, Wasser usw.) sind für 2017 geplant.

"Ein entscheidender Schritt für die Mobilität der Einwohner von Hauts-de-Seine... ", so Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités

Diese Straßenbahnlinie wird die Gemeinden Antony, Châtenay-Malabry, Plessis-Robinson und Clamart durchqueren und somit viele städtische Einrichtungen und Projekte bedienen.

Es wird Verbindungen mit anderen Verkehrsmitteln bieten: TVM und RER B in Croix-de-Berny, Straßenbahn 6 am Krankenhaus Béclère und viele Buslinien.