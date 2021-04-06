Die Straßenbahn T9 ist da!

Zoom auf die Städte, die von der Straßenbahn T9 bedient werden

Mit ihren 19 Stationen ersetzt die Straßenbahn T9 nun die Buslinie 183, um dank ihrer eigenen Fahrspur und hohen Frequenz – während der Hauptverkehrszeit alle 5 Minuten – einen schnelleren und effizienteren Service zum Departement zu bieten.

Der T9 bedient sechs Städte:

Paris – XIII. Arrondissement

Ivry

Vitry

Choisy

Thiais

Orly – Stadt

Dank ihrer Verbindungen zu vielen Buslinien, aber auch zu der U-Bahn und der RER ist die Straßenbahn T9 vollständig in das regionale Verkehrsnetz integriert, um die täglichen Fahrten der Einwohner der Ile-de-France und der Besucher zu verbessern.