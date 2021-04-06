Die Straßenbahn T9 ist da!
Zoom auf die Städte, die von der Straßenbahn T9 bedient werden
Mit ihren 19 Stationen ersetzt die Straßenbahn T9 nun die Buslinie 183, um dank ihrer eigenen Fahrspur und hohen Frequenz – während der Hauptverkehrszeit alle 5 Minuten – einen schnelleren und effizienteren Service zum Departement zu bieten.
Der T9 bedient sechs Städte:
- Paris – XIII. Arrondissement
- Ivry
- Vitry
- Choisy
- Thiais
- Orly – Stadt
Dank ihrer Verbindungen zu vielen Buslinien, aber auch zu der U-Bahn und der RER ist die Straßenbahn T9 vollständig in das regionale Verkehrsnetz integriert, um die täglichen Fahrten der Einwohner der Ile-de-France und der Besucher zu verbessern.
Die Straßenbahn T9 in Zahlen
- 30 Minuten, zwischen Porte de Choisy, Paris, und Orly-Ville
- 10 km Strecke
- 6 Gemeinden bedient
- 19 Stationen
- 22 Züge
Die Straßenbahn T9 ist erreichbar mit:
- einen Navigo-Pass (Navigo-Paket, Navigo Liberté+, Imagine R,...-Paket)
oder
- Ein T+ Ticket
Ein spezielles Ticket ist auch an den Automaten in den Straßenbahnhaltestellen T9 erhältlich. Letzteres ermöglicht es, eine einzige Strecke auf der Linie zu machen.
Eine sichere, komfortable und barrierefreie "Light Street"
Die von Alstom gebauten 22 "Citadis"-Züge der Straßenbahn T9 sind 45 Meter lang. Vollständig zugänglich, komfortabel und sicher, wurde ihr Außendesign von den Einwohnern der Ile-de-France gewählt:
Eine einzigartige Garagenwerkstatt für die Straßenbahn T9
Mit ihrem plissierten Dach ist die Werkstatt-Garage der Straßenbahn T9 einzigartig : Als Anspielung auf die Industriebauten des 19. Jahrhunderts beherbergt sie eine Reihe von Hangars mit großen Erkerfenstern, die natürliches Licht und eine gute Energieeffizienz fördern.
Südlich der Linie gelegen, ist es für das ordnungsgemäße Funktionieren der Straßenbahn T9 unerlässlich, sowohl für die Wartung und Garage der Straßenbahnen, als auch für den Betrieb, da es den zentralen Kommandoposten der Linie beherbergt.
Die Straßenbahn T9 ist auch ein erneuertes Lebensumfeld für die Bewohner
Mit Radwegen oder -spuren entlang der Strecke, Fahrradbügeln an jeder Station und etwa alle 150 Meter, entlang der Linie und zahlreicheren, zugänglicheren und sichereren Fußgängerwegen räumt die Straßenbahn T9 der sanften Mobilität einen hohen Stellenwert ein.
Blumen- und Pflanzenbeete, eine begrünte Plattform, die Sanierung von Straßen, Straßen und Gehwegen, aber auch die Schaffung von Plätzen und Plätzen, die mit hochwertigem Stadtmobiliar ausgestattet sind: Rund um die Straßenbahn T9 entfaltet sich eine grünere und angenehmere Umgebung.
Ihre Buslinien werden rund um die Straßenbahn T9 neu organisiert
Ab dem 12. April bewegt sich Ihr Busnetz mit der Ankunft der Straßenbahn T9. Weitere Informationen finden Sie in der Karte und in den Informationsbroschüren:
