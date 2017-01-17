Flusstransport, ein neuer Service im Zusammenhang mit der Navigo-Karte

Überlegungen zur Wiederbelebung des Personenverkehrs auf der Seine und allen schiffbaren Wasserstraßen

Parallel zu dieser Initiative und um die Reflexion über die Wiederbelebung des Verkehrs auf der Seine und allen schiffbaren Wasserstraßen anzuregen, startet Île-de-France Mobilités eine Studie über den Personentransport in der Binnenschifffahrt.

Diese Studie wird versuchen, die im Ausland durchgeführten Experimente, die Lehren aus dem von 2008 bis 2011 durchgeführten Voguéo-Experiment, die Bedürfnisse der "Schmuggler der Ufer", d.h. kurze Verbindungen, um von einer Seite des Flusses zur anderen zu gelangen, aber auch die Bedürfnisse außerhalb von Paris zu untersuchen. Es wird auch darauf abzielen, die Möglichkeiten zu erkunden, die sich für die verschiedenen Innovationen in diesem Bereich bieten, um neue Transportarten anzubieten, wie z. B. die Lösung "Sea Bubble" (Elektroboot, das direkt vom Hydroptère inspiriert ist).

Das Ziel ist zweierlei: den Bedürfnissen der Reisenden bestmöglich gerecht zu werden, indem langfristig tragfähige Lösungen präsentiert werden.