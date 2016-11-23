Die Gewinner der Mobility Awards 2016

Phenix: Gewinner in der Kategorie Merchandise

Das Unternehmen Phenix wurde für die Schaffung von Kurzschlüssen für die Aufwertung unverkaufter Artikel ausgezeichnet. Phoenix organisiert optimierte Touren zwischen den verschiedenen Supermärkten, um unverkaufte Artikel zu sammeln und an Wohltätigkeitsorganisationen in der Nähe weiterzuverteilen. Die Touren werden mit sauberen oder schadstoffarmen Fahrzeugen durchgeführt. Das Projekt ermöglicht es somit, die Rationalisierung des Güterverkehrs mit dem Kampf gegen Lebensmittelverschwendung zu verbinden.