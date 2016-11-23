Die Gewinner der Mobility Awards 2016
Noveos: Gewinner in der Kategorie Spaziergang und öffentlicher Raum. "Fußgängerbeschilderung auf dem Gewerbegebiet Noveos (Le Plessis-Robinson)".
Der Gewerbepark Noveos wurde für die Installation von Fußgängerschildern ausgezeichnet, um die Gehzeiten zu öffentlichen Verkehrsmitteln, lokalen Dienstleistungen und verschiedenen Unternehmen anzuzeigen. Diese Aktion zielt darauf ab, das Gehen in einer Umgebung zu fördern, die zunächst sehr stark auf der Straße ist.
FlexCité: Gewinner der Kategorie ÖPNV-Gewinner. SMS zur Information der Benutzer des PAM-Netzwerks.
FlexCité, eine Tochtergesellschaft von RATP Dev, bietet On-Demand-Transporte für Personen mit eingeschränkter Mobilität an. Sein SMS-Informationssystem wurde belohnt: Es warnt den Benutzer am Vortag und einige Minuten vor der Ankunft seines Fahrzeugs. Diese Lösung erleichtert und verbessert den Nutzungskomfort des Dienstes für den Benutzer.
PNR du Gâtinais: Ex-aequo-Sieger in der Kategorie Individual Motorized Modi, Verkehrssicherheit. Ein Trampnetz, das im PNR von Gâtinais organisiert wird.
Der Regionale Naturpark des französischen Gâtinais richtet auf seinem Territorium ein organisiertes und sicheres Trampnetz nach dem Modell "Rezo Pouce" mit einem Netz von Benutzern und Haltestellen ein, die durch Schilder gekennzeichnet sind, die es den Fahrgästen und Fahrern, die Mitglieder des Netzes sind, ermöglichen, sich gegenseitig zu erkennen.
Pouces d'Yvelines: Ex-aequo-Sieger in der Kategorie Individual Motorized Modes, Road Safety. Ein in den Yvelines organisiertes Trampnetz.
Der Verein "Pouce d'Yvelines" richtet in einem ländlichen Sektor des Departements ein organisiertes und sicheres Trampnetz nach dem Modell "Rezo Pouce" mit einem Netzwerk von Benutzern und Haltestellen ein, die durch Schilder gekennzeichnet sind, die es den Fahrgästen und Fahrern, die Mitglieder des Netzes sind, ermöglichen, sich gegenseitig zu erkennen.
Phenix: Gewinner in der Kategorie Merchandise
Das Unternehmen Phenix wurde für die Schaffung von Kurzschlüssen für die Aufwertung unverkaufter Artikel ausgezeichnet. Phoenix organisiert optimierte Touren zwischen den verschiedenen Supermärkten, um unverkaufte Artikel zu sammeln und an Wohltätigkeitsorganisationen in der Nähe weiterzuverteilen. Die Touren werden mit sauberen oder schadstoffarmen Fahrzeugen durchgeführt. Das Projekt ermöglicht es somit, die Rationalisierung des Güterverkehrs mit dem Kampf gegen Lebensmittelverschwendung zu verbinden.
Ville de Sceaux: Gewinner in der Kategorie Fahrrad
Die Stadt Sceaux wurde dafür belohnt, dass sie die Vorfahrt an der roten Ampel für Radfahrer verallgemeinert hat, eine Premiere in Frankreich. Diese Maßnahme verbessert die Sicherheit, den Komfort und die Reisezeit der Radfahrer und fördert die Nutzung von Fahrrädern für kurze Stadtfahrten.
Val de Marne: Gewinner in der Kategorie Wandern, öffentlicher Raum, Barrierefreiheit
Das Departement Val de Marne wurde für sein globales Programm zur Zugänglichkeit aller Bushaltestellen auf seinem Gebiet ausgezeichnet, unabhängig von den betroffenen Straßenbetreibern. Ein Ansatz, der den Komfort und die Zugänglichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel für die Einwohner des Departements verbessert.