Die Projekte Bus T Zen 4 und 5 wurden für gemeinnützig erklärt
Schritte vor der Gemeinnützigkeitserklärung
Die öffentlichen Befragungen für die Projekte T Zen 4 und T Zen 5 fanden vom 30. Mai bis 4. Juli bzw. vom 30. Mai bis 30. Juni 2016 statt. Während dieser Zeit wurden achtzehn Permanenzen von der Untersuchungskommission von T Zen 4 organisiert, um die Bürger der sechs Gemeinden der Route zu treffen. Zwölf Permanenzen wurden von der Untersuchungskommission T Zen 5 in den vier betroffenen Gemeinden organisiert.
Am Ende der beiden Untersuchungen erhielten die Projekte eine befürwortende Stellungnahme der Untersuchungsausschüsse. Auf der Ratstagung vom 5. Oktober 2016 bestätigte Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) das allgemeine Interesse an beiden Projekten.
Die nächsten Schritte: Studien zur Vorbereitung der Arbeiten
Eingehende "Vorprojekt"- und "Projekt"-Studien werden in Absprache mit allen betroffenen Akteuren durchgeführt. Sie werden es ermöglichen, die Kosten, den Zeitplan und die technischen Merkmale der Projekte zu verfeinern und auch die Empfehlungen und Vorbehalte der Untersuchungskommissionen zu berücksichtigen.
T Zen 4 UND T Zen 5 Busse für einfacheres und komfortableres Reisen
Der T Zen-Bus ist ein innovatives Verkehrsmittel , das die Leistung und Servicequalität der Straßenbahn mit der Flexibilität des Busses kombiniert: Frequenz, Regelmäßigkeit, Vorrang an Ampeln, zugängliche und klar identifizierbare Stationen, die gut in das Stadtbild integriert sind.
Der Bus T Zen 4 wird auf einer eigenen Spur von 14 km zwischen "La Treille" in Viry-Châtillon und dem RER-Bahnhof Corbeil-Essonnes mit 30 Stationen verkehren. Sie wird sechs Gemeinden bedienen: Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Évry und Corbeil-Essonnes.
Der Bus T Zen 5 wird auf einer speziellen 9 km langen Spur zwischen dem Sektor der François-Mitterrand-Bibliothek in Paris 13. und dem Umsteigeknotenpunkt Choisy-le-Roi verkehren. Sie wird 19 Stationen in vier Gemeinden bedienen: Paris (13. Arrondissement), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine und Choisy-le-Roi.