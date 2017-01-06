Die Projekte Bus T Zen 4 und 5 wurden für gemeinnützig erklärt

Der T Zen-Bus ist ein innovatives Verkehrsmittel , das die Leistung und Servicequalität der Straßenbahn mit der Flexibilität des Busses kombiniert: Frequenz, Regelmäßigkeit, Vorrang an Ampeln, zugängliche und klar identifizierbare Stationen, die gut in das Stadtbild integriert sind.

Der Bus T Zen 4 wird auf einer eigenen Spur von 14 km zwischen "La Treille" in Viry-Châtillon und dem RER-Bahnhof Corbeil-Essonnes mit 30 Stationen verkehren. Sie wird sechs Gemeinden bedienen: Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Évry und Corbeil-Essonnes.

Der Bus T Zen 5 wird auf einer speziellen 9 km langen Spur zwischen dem Sektor der François-Mitterrand-Bibliothek in Paris 13. und dem Umsteigeknotenpunkt Choisy-le-Roi verkehren. Sie wird 19 Stationen in vier Gemeinden bedienen: Paris (13. Arrondissement), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine und Choisy-le-Roi.