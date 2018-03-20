[Die Arbeiten schreiten voran] Verlängerung der Metrolinie 4 nach Bagneux

Das Projekt auf einen Blick

Nach einer ersten Verlängerung von Porte d'Orléans bis Mairie de Montrouge im Jahr 2013 setzt die Linie 4 ihren Vormarsch in der Pariser Krone fort und trägt zur Stadtentwicklung neuer Gebiete bei. Die Verlängerung umfasst 1,9 km neue Gleise für 2 neue Bahnhöfe. Es ermöglicht eine direkte Fahrt zwischen Bagneux und dem Zentrum von Paris in weniger als 30 Minuten. Bei Inbetriebnahme werden täglich fast 37.000 Fahrgäste die Verlängerung nutzen.

Das Projekt wird von Île-de-France Mobilités geleitet, die die Projektleitung der RATP, dem Auftraggeber, anvertraut hat. Es handelt sich um eine Investition von 380 Millionen Euro, die von der Region Île-de-France (60 %), dem Staat (25 %) und dem Departement Hauts-de-Seine (15 %) finanziert wird.

Die Erneuerung der auf der Strecke verkehrenden U-Bahnen wird von Île-de-France Mobilités (50 %) und RATP (50 %) mit einem Gesamtbetrag von 211 Millionen Euro finanziert. Der Betrieb der Linie wird zu 100% von Île-de-France Mobilités finanziert.