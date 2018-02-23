[Die Arbeiten schreiten voran] Verlängerung der RER E nach Westen

Das Projekt auf einen Blick

Das Projekt zur Verlängerung der RER E nach Westen umfasst 14 Stationen, darunter einen völlig neuen Abschnitt zwischen Saint-Lazare und Nanterre – La Folie (mit dem Bau von 3 neuen Bahnhöfen) und die Wiederaufnahme der Gleise der Linie J des Transilien zwischen Nanterre und Mantes-La-Jolie, die zu diesem Anlass gründlich modernisiert werden. Drei Departements sind betroffen: Paris, Hauts-de-Seine und Yvelines.

Das Projekt wird von Île-de-France Mobilités geleitet, die SNCF Mobilités mit dem Projektmanagement für den Betrieb der Verkehrsdienste und SNCF Réseau für die Verkehrsinfrastruktur des nationalen Schienennetzes betraut hat.

Die Finanzierung wird von 8 Partnern bereitgestellt: dem Staat, Île-de-France Mobilités, der Region Île-de-France, dem Departement Hauts-de-Seine und Yvelines, Paris, der Société du Grand Paris und der SNCF in Höhe von 3,80 Milliarden Euro für die Infrastruktur und 1,8 Milliarden Euro für das rollende Material. Der Betrieb der künftigen Linie wird zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.

Geplant sind 55 km neue Gleise (davon 47 saniert und saniert). Die Verlängerung der RER E ermöglicht eine 40-minütige Fahrt zwischen Saint-Lazare und Mantes-la-Jolie. Bei der Inbetriebnahme werden täglich knapp 620.000 Fahrgäste erwartet.