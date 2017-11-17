Das Experimentieren mit autonomen Shuttles in der Île-de-France wird in Vincennes fortgesetzt

Eine sehr ermutigende erste Bilanz in La Défense

Anfang des Jahres fuhren autonome Shuttles über die Charles-de-Gaulle-Brücke zwischen den Bahnhöfen Austerlitz und Lyon. Das Ergebnis: Mehr als 30.000 Reisende wurden innerhalb von zwei Monaten von dieser neuen Technologie angezogen. Ein Erfolg, der Île-de-France Mobilités dazu veranlasste, immer mehr mit dieser neuen Art des Transports zu experimentieren.

Am 29. Juni 2017 wurden daher autonome Shuttles auf dem Vorplatz von La Défense für einen Testzeitraum von 6 Monaten bis zum 31. Dezember 2017 eingeweiht. Der Ort ist in der Tat ideal, um die drei autonomen Fahrzeuge zu erleben, da sich viele Fußgänger vor Ort befinden und die großen Entfernungen die Büros vom öffentlichen Nahverkehr trennen können. Und genau wie beim ersten Experiment Anfang 2017 ist die Bilanz dieser ersten 4 Monate sehr gut, mit fast 35.000 Reisenden, die an Bord der Shuttles stiegen und auf 3 verschiedenen Strecken kostenlos transportiert werden konnten.