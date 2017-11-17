Das Experimentieren mit autonomen Shuttles in der Île-de-France wird in Vincennes fortgesetzt
Eine sehr ermutigende erste Bilanz in La Défense
Anfang des Jahres fuhren autonome Shuttles über die Charles-de-Gaulle-Brücke zwischen den Bahnhöfen Austerlitz und Lyon. Das Ergebnis: Mehr als 30.000 Reisende wurden innerhalb von zwei Monaten von dieser neuen Technologie angezogen. Ein Erfolg, der Île-de-France Mobilités dazu veranlasste, immer mehr mit dieser neuen Art des Transports zu experimentieren.
Am 29. Juni 2017 wurden daher autonome Shuttles auf dem Vorplatz von La Défense für einen Testzeitraum von 6 Monaten bis zum 31. Dezember 2017 eingeweiht. Der Ort ist in der Tat ideal, um die drei autonomen Fahrzeuge zu erleben, da sich viele Fußgänger vor Ort befinden und die großen Entfernungen die Büros vom öffentlichen Nahverkehr trennen können. Und genau wie beim ersten Experiment Anfang 2017 ist die Bilanz dieser ersten 4 Monate sehr gut, mit fast 35.000 Reisenden, die an Bord der Shuttles stiegen und auf 3 verschiedenen Strecken kostenlos transportiert werden konnten.
Aber noch wichtiger ist, dass die Kundenzufriedenheit total ist. 97 % der Nutzer waren mit ihrer Reise sehr zufrieden und 89 % der Reisenden würden beabsichtigen, sie wiederzuverwenden. Dieses sehr gute Feedback ermutigte Île-de-France Mobilités sogar, das Experiment für weitere 6 Monate fortzusetzen. Eine Fortsetzung der Tests, bei der die Shuttles dann in völliger Autonomie zirkulieren würden, dh ohne Empfangsmitarbeiter, wie es bisher der Fall war: eine Weltneuheit!"Es funktioniert und es gefällt. Auch diejenigen, die den Shuttle nicht benutzen, stören sich nicht an seinen Passagen. Dieser Fahrzeugtyp kann die Frage nach der ersten oder letzten Meile beantworten", sagt Stéphane Beaudet, Vizepräsident von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France.
Vincennes, der nächste Schritt bei autonomen Shuttles
Bei einem solchen Erfolg ist es kein Wunder, dass Île-de-France Mobilités noch weiter gehen will. RATP, Île-de-France Mobilités und die Stadt Paris haben daher beschlossen, mit neuen autonomen Shuttles im Osten der Hauptstadt zwischen der Metrostation Château de Vincennes (Linie 1) und dem Parc Floral (Bois de Vincennes) zu experimentieren. Zwei Fahrzeuge ohne Fahrer, aber mit Empfangsmitarbeiter, verkehren ab Freitag, 17. November 2017, für einenZeitraum von 6 Monatenvon Freitag bis Sonntag.
Laut Stéphane Beaudet handelt es sich um "ein Experiment, das eine echte Buslinie vorwegnimmt".
Die Herausforderung der autonomen Shuttles in der Île-de-France
Dieser innovative Fahrzeugtyp ist eine der wichtigsten Entwicklungsprioritäten von Île-de-France Mobilités und gilt als die Zukunft der Mobilität in einer Region, die sowohl dichte Wohn- und Beschäftigungsgebiete als auch ländlichere Gebiete in den äußeren Vororten umfasst. Durch die Erweiterung der Liste ihrer Verkehrsmittel mit autonomen Shuttles wird Île-de-France Mobilités in der Lage sein, ihr Angebot an die Umgebung anzupassen und Mobilitätslösungen in Gebieten anzubieten, in denen der Bedarf festgestellt wird. Diese Fahrzeuge werden in der Lage sein, das Problem der letzten Meile zu lösen, indem sie dorthin gelangen, wo andere Verkehrsmittel nicht passieren können.
Darüber hinaus sollten in den kommenden Wochen weitere Experimente mit zwei neuen autonomen Shuttles eintreffen, die auf dem Gelände des CEA Paris-Saclay installiert werden sollen, während einige Tests auf der Grande Couronne auf der Ebene von Universitätsgeländen oder Krankenhäusern in Betracht gezogen würden.