Verbindung Gare du Nord – Gare de l'Est: Konsultation bis 31. März 2017
Diese nur 500 Meter voneinander entfernten Stationen sind jedoch schwach miteinander verbunden. Das Netz der öffentlichen Räume, das die beiden Bahnhöfe verbindet, wird heute als relativ ungeeignet empfunden: starker Autoverkehr, steile Steigung zwischen den Bahnhöfen mit Treppen, die Schwierigkeiten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität verursachen, Reisende, die Gepäck tragen, unauffällige Beschilderung usw.
Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités (ehemals STIF): "Der Gare du Nord ist der erste Bahnhof in Europa, eines der Haupttore zu unserem Gebiet. In einem Post-Brexit-Kontext ist dies entscheidend für unsere Attraktivität. Als wichtiger Knotenpunkt für das tägliche Reisen der Einwohner der Ile-de-France ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Kohärenz mit dem Gare de l'Est vertieft wird und dass sich das Ganze perfekt und besser lesbar in das öffentliche Verkehrsangebot einfügt. »
Dieses Projekt zielt daher darauf ab, eine einfache Verbindung zwischen den Bahnhöfen herzustellen, aber auch die Schaffung eines lesbaren Ganzen, eines Verkehrsknotenpunkts innerhalb aufgewerteter öffentlicher Räume.
Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), der Staat, die Region Île-de-France, die Stadt Paris und die SNCF laden Bahnhofsnutzer, Anwohner, Mitarbeiter, Verbände und alle betroffenen Akteure ein, sich bei mehreren Höhepunkten zu informieren.
Termine: 4 Treffen vor Ort von 17h bis 19h30
- Château-Landon-Tunnel: Dienstag, 7. März
- Rue d'Alsace: Donnerstag, 9. März
- Gare de l'Est: Dienstag, 14. März
- Gare du Nord: Dienstag, 21. März
Ein Treffen "das Projekt zu Fuß" mit zweistündigen Besichtigungen am Samstag, den 11. März von 9:30 bis 12:00 Uhr.
Ein Workshop zur Entwicklung der Fußgängerverbindung Dienstag, 28. März von 19 bis 21 Uhr Rathaus des 10. Arrondissements.
Andere Informations- und Ausdrucksmittel werden zur Verfügung gestellt, um die Meinung aller einzuholen: eine www.nouvelle-liaison-gare-nord-est.fr-Website mit einem Formular für die Einreichung von Mitteilungen und eine Informationsbroschüre mit einer T-Karte, die in Briefkästen in der Nähe der beiden Bahnhöfe verteilt und während der
Kennzahlen
- 800.000 Fahrgäste pro Tag an den beiden Bahnhöfen, davon 600.000 Anschlussflüge
- 500 m zwischen den beiden Stationen
- 4 U-Bahn-Linien
- 6 Zug- und RER-Linien
- 17 Buslinien