Sind Sie es leid, T+-Tickets zu kaufen? Probieren Sie den neuen Navigo Liberté + Service aus und reisen Sie à la carte!

Sie können in den folgenden Perimeter reisen:

U-Bahn-Linien;

Die Abschnitte in Paris (Zone 1) der RER-/Zuglinien;

Buslinien, die einer Vereinbarung mit dem Syndicat des Transports d'Île-de-France unterliegen und für die die Tarife der Ile-de-France gelten;

Die Linien Orlybus und Roissybus;

Straßenbahn- und Tzen-Linien;

Die Standseilbahn von Montmartre.

Navigo Liberté + erlaubt keine Reisen auf:

Straßenbahnlinie 11 Express;

Orlyval.

Ist es für mich?

Wenn Sie in der Île-de-France leben oder arbeiten und gelegentlich mit t+ Tickets reisen, dann ist Navigo Liberté+ genau das Richtige für Sie!

Wie viel kostet es mich?

Jede Fahrt kostet 1,49€* und Sie profitieren von kostenlosen Verbindungen zwischen dem RER oder Zug in Paris/Metro und dem Bus/der Straßenbahn (*ohne OrlyBus/RoissyBus). Planen Sie, mehr zu reisen? Sie können jederzeit ein Navigo-Paket für alle Zonen (Tag, Woche und Monat) auf denselben Pass laden.

Wie funktioniert es?

Nachdem Sie den Navigo Liberté + -Service abonniert haben, reisen Sie, indem Sie Ihren Navigo-Pass bei jeder Fahrt während Ihrer Reise validieren. Sie können Ihren Verbrauch in Ihrem Kontobereich verfolgen.

Jeden Monat werden Ihre Fahrten gezählt und Sie werden im Folgemonat vom Gesamtbetrag Ihrer Fahrten abgezogen. Wenn Sie nicht reisen, zahlen Sie nichts!

Hinweis: Der Vertrag kann jederzeit und kostenlos gekündigt werden.

Für + weitere Informationen:

Gehen Sie zu navigo.fr/titres/liberte-plus oder wenden Sie sich an die RATP- oder SNCF-Agenten.