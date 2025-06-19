Unsere liebsten (und kostenlosen) Naturorte, um sich in der Île-de-France abzukühlen

© Yoann STOECKEL / Group SJR / VHM

In Paris (75)

Im Schatten der hundertjährigen Bäume des Parc Monceau (Paris 8. Arrondissement) © Daboost / Getty Images

Paris konzentriert sich, wie alle großen Städte, auf Hitzeinseln. Aber die Stadt passt sich an und die Räume der Frische vervielfachen sich. Während Sie darauf warten, dass die Badestellen in der Seine und im Bassin de la Villette vom 5. Juli bis 31. August öffnen, empfehlen wir Ihnen, sich im Gras unter einem hundertjährigen Baum in einem der großen Parks der Stadt - Parc Monceau, Parc Montsouris, Parc des Buttes Chaumont, Parc de Bercy oder sogar dem sehr hübschen und unbekannten Park Butte du Chapeau Rouge - auf dem Gras zu entspannen. Bois de Boulogne oder Vincennes... Die Auswahl ist riesig!

In Seine-et-Marne (77)

In diesem grünen und blauen Departement, zwischen dem Wald von Fontainebleau, Seine und Marne, sind die Frischeoptionen vielfältig. Wir enthüllen unsere besten Anti-Hitzewellen-Pläne.

In Barbizon, im Wald von Fontainebleau © Aurore Kervoern / Getty Images

Zwischen Strand und Wald in 's-Hertogenbosch

Auf der Linie R bietet die Freizeitinsel Bois-le-Roi einen landschaftlich gestalteten und kostenlosen Strand zwischen den Ufern der Seine und dem Wald von Fontainebleau. Schwimmen, große Rasenflächen, Spiele für Kinder und Spaziergang im Wald, nur einen Steinwurf vom Bahnhof Bois-le-Roi entfernt? Los geht's!

Linie R, Bahnhof Bois-le-Roi

Nehmen Sie die Abkühlung, Füße im Loing

Jeden Sommer strömen Einheimische und Besucher herbei, um die herrliche Landschaft von Moret-sur-Loing, einer charmanten mittelalterlichen Stadt, und ihre grasbewachsenen Ufer zu genießen, die sanft zum lebendigen Wasser des Loing abfallen. Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, genießen Sie die Frische des Wassers. Ein Genuss.

Linie R, Bahnhof Moret - Veneux-les-Sablons

Le Loing in Moret-sur-Loing © Aurore Kervoern / Getty Images

Schlendern Sie entlang des Canal de l'Ourcq

Springen Sie in den P nach Crouy-sur-Ourcq. Kaum draußen, die volle Landschaft und diese hübsche mittelalterliche Burg, die Sie willkommen heißt. Ein paar Meter weiter unten erwartet Sie der Canal de l'Ourcq für einen langen Spaziergang am Wasser, unter dem Laub der riesigen Bäume, die ihn begrenzen.

Linie P, Bahnhof Crouy-sur-Ourcq

In Yvelines (78)

Königliche Teiche auf der Linie N

Nehmen Sie die Linie N nach Perray-en-Yvelines, Richtung: les Étangs de Hollande. Diese Teiche, ehemalige Stauseen, die die Brunnen des Schlosses von Versailles speisen sollten, sind heute ein idyllischer Ort zum Spazierengehen (und Schwimmen) am Rande des herrlichen Waldes von Rambouillet. Und wenn Sie Lust haben, gehen Sie die Teiche hinauf - vom Teich von Saint-Hubert bis zum Grand Étang de Hollande, wo sich das Freizeitzentrum mit seinem völlig kostenlosen Badebereich befindet! Ein langer Spaziergang ganz in Frische und Schatten.

Linie N, Bahnhof Perray-en-Yvelines

Am Ufer der Seine, in Conflans-Sainte-Honorine © Léonor de Bailliencourt / Île-de-France Mobilités

Ein bisschen Urlaubsluft in Conflans-Sainte-Honorine

Kennen Sie Conflans-Sainte-Honorine? Am Zusammenfluss zweier Flüsse, der Seine und der Oise, gelegen, ist es die Hauptstadt der Binnenschifffahrt (Flusstransport per Lastkahn) in der Region Paris. Die Schiffer haben eine Kapelle (auf einem Lastkahn!) und sogar ein Internat für ihre Kinder.

Conflans hat dem Besucher auf der Suche nach Frische viel zu bieten: eine mittelalterliche Burg, Kreidefelsen und wunderschön angelegte Ufer der Seine - große Terrassen, Liegestühle am Wasser. Es ist auch ein Vorwand für einen schönen schattigen Spaziergang entlang des Wassers, entlang der Lastkähne und historischen Boote, die dort festgemacht sind.

RER A, Linien L und J, Bahnhof Conflans-Fin d'Oise

In Essonne (91)

Träume von Frische in Chamarande

Im Herzen der Essonne können Sie sich im Park des Château de Chamarande abkühlen. Eingebettet in ein außergewöhnliches Naturgebiet – den Wald von Belvedere und das Juine-Tal – bietet die Domaine eine Vielzahl von Landschaften, um die Hitze für eine Weile zu vergessen. Ufer von Juine, schattiger Wald und Lustgärten: 98 Hektar zum Durchatmen unter der Hitzewelle.

RER C, Bahnhof Chamarande

Brücke über die Juine, Schloss Chamarande © UlyssePixel / Getty Images

In Hauts-de-Seine (92)

Der Park der Île Saint-Germain

Stellen Sie sich vor: Sie spazieren auf einer ruhigen Insel, überall folgen die großen Rasenflächen den kleinen intimen Themengärten. Hier und da unterstreichen Restaurants und Spielplätze den Spaziergang. Rundherum: die Seine. Sie befinden sich in einer Blase der Ruhe und Frische, und doch befinden Sie sich in den Hauts-de-Seine, zwischen Issy-les-Moulineaux und Boulogne-Billancourt, eine U-Bahn-Reichweite entfernt.

Metrolinie 12, Station Mairie d'Issy, oder RERC, Station Issy-Val de Seine

Luftaufnahme des Parc de l'Île Saint-Germain © FotoFantastika / Getty Images

In Seine-Saint-Denis (93)

Wasserspiele im Parc départemental Georges Valbon

Der Parc départemental Georges Valbon ist mit seinem See und seinen 400 Hektar Wiesen und Rasenflächen der größte Natura-2000-Park in der Region Île-de-France. Und im Sommer spielt er die Wasserkarte gründlich aus! Holzliegestühle mit Blick auf den See, Wasserfall, Wasserstrahlen, aber auch Erfrischungen, große Rasenflächen und Spielplätze: Kommen Sie und ruhen Sie sich für den Tag in der Kühle aus, es ist total exotisch, im Herzen von Seine-Saint-Denis.

Straßenbahn T11, Haltestelle Stains - La Cerisaie, oder Bus 249, Station Centre des Essences

Departementspark Georges Valbon © Arthur Weidmann

Im Val-de-Marne (94)

Im Schatten der Guinguettes

Was wäre das Val-de-Marne ohne seine idyllischen Ufer der Marne, die von legendären Guinguettes unterbrochen werden? Wenn Sie Lust auf Frische haben, steigen Sie in den RER in Richtung Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont oder Saint-Maur des Fossés für eine schattige Passeggiata am Wasser.

RER A, Stationen Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont oder Saint-Maur des Fossés

Bank mit Blick auf die Marne in Nogent-sur-Marne © Daniel Gauthier / Getty Images

Im Val-d'Oise (95)

Romantik und Frische in Auvers-sur-Oise

Nehmen Sie Platz in der Linie H, Richtung: die Ufer der Oise! Erster Halt: Auvers-sur-Oise. Die Stadt, die dafür bekannt ist, den brillanten Maler Vincent Van Gogh in ihren letzten Wochen willkommen zu heißen, hat Reisenden auf der Suche nach Frische viel zu bieten. Von den Ufern der Oise (mit einer niedlichen Guinguette) bis zu den Waldwegen, vorbei am Park des Château d'Auvers und den hübschen blumengeschmückten Straßen: Tapetenwechsel und Schatten garantiert!

Sie können direkt mit dem Zug nach Auvers fahren, indem Sie in Valmondois umsteigen. Oder fügen Sie einen kleinen zusätzlichen Spaziergang hinzu, indem Sie in Méry-sur-Oise anhalten. In Richtung Auvers führt der Weg geradeaus hinunter und im Vorbeigehen überqueren Sie das Schloss von Méry und seinen herrlichen Park (machen Sie einen Spaziergang).

Linie H - Bahnhof Auvers-sur-Oise oder Bahnhof Méry-sur-Oise

Die Ufer der Oise, in L'Isle-Adam © Léonor de Bailliencourt

La Dolce Vita in L'Isle-Adam

Etwas weiter auf der Linie H hat die charmante Stadt Isle-Adam Stadtbewohnern auf der Suche nach Frische viel zu bieten! Am Ufer der Oise gelegen, entfaltet die kleine Stadt Guinguettes und Rasenflächen, die sanft zum kühlen Wasser des Flusses abfallen. Lust auf mehr Frische: Tretboote können gemietet werden. Und für einen Tag wie am Strand bietet der treffend benannte Plage de l'Isle-Adam seine sehr Belle-Epoque-Atmosphäre für diejenigen, die vom Schwimmen (der Pool ist hervorragend) und vom Müßiggang träumen. Seien Sie vorsichtig, es ist kostenpflichtig (aber kostenlos für Kinder unter 5 Jahren).

Linie H - Bahnhof L'Isle-Adam