Unsere liebsten (und kostenlosen) Naturorte, um sich in der Île-de-France abzukühlen

Zwischen Strand und Wald in 's-Hertogenbosch

Auf der Linie R bietet die Freizeitinsel Bois-le-Roi einen landschaftlich gestalteten und kostenlosen Strand zwischen den Ufern der Seine und dem Wald von Fontainebleau. Schwimmen, große Rasenflächen, Spiele für Kinder und Spaziergang im Wald, nur einen Steinwurf vom Bahnhof Bois-le-Roi entfernt? Los geht's!

Linie R, Bahnhof Bois-le-Roi

Nehmen Sie die Abkühlung, Füße im Loing

Jeden Sommer strömen Einheimische und Besucher herbei, um die herrliche Landschaft von Moret-sur-Loing, einer charmanten mittelalterlichen Stadt, und ihre grasbewachsenen Ufer zu genießen, die sanft zum lebendigen Wasser des Loing abfallen. Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, genießen Sie die Frische des Wassers. Ein Genuss.

Linie R, Bahnhof Moret - Veneux-les-Sablons