Linie 15: Ein erster Zug der zukünftigen Metro kommt in der Betriebszentrale von Champigny an
Das Projekt der Metrolinie 15 ist in drei Achsen unterteilt. Eineöstliche Achse, die Saint-Denis Pleyel mit Champigny-sur-Marne verbindet, einesüdliche Achse, die Pont de Sèvres mit Noisy-Champs verbindet, und eine westliche Achse, die Saint-Denis Pleyel mit Pont de Sèvres verbindet.
Als Vorzeigelinie für den Bau des öffentlichen Verkehrs von morgen, die von Île-de-France Mobilités und ihren Partnern ins Leben gerufen wurde, ist es ihr Ziel, eine neue Umgehungsstraße im Freien rund um Paris zu schaffen, die das Reisen erleichtert und die Reisezeit für die Einwohner der 22 bedienten Gemeinden verkürzt, indem sie den derzeitigen Verkehr entsättigt.
20. Juni: Der allererste Zug verlässt das Alstom-Werk in Richtung Betriebszentrale Champigny
Nach dem Bau der Züge und einer Reihe erster Tests beim Hersteller passiert die Metro 15 am Dienstag, den 20. Juni, einen neuen Kurs!
Ein erster Konvoi von sechs Wagen (die nach dem Zusammenbau einen Zug bilden werden, der Platz für bis zu 1.000 Passagiere bietet!) verlässt die Alstom-Bauwerke in Valencienne und fährt nach Champigny zum Materiel Operations Center (EMC), wo sie vor Beginn einer neuen Testreihe montiert werden.
Dieser erste Konvoi wird 2 Tage nach seiner Abfahrt, am 21. Juni, an seinem Ziel ankommen!
Die neue U-Bahn der Linien 15, 16 und 17: in wenigen Worten
Diese neuen U-Bahnen, die zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert werden und die Linie 15, aber auch die Linien 16 und 17 ausstatten werden, kündigen die Zukunft des öffentlichen Verkehrs in der Region Île-de-France mit immer mehr Zugänglichkeit, Komfort und Sicherheit an Bord an!
Machen Sie die Einführungen:
- + geräumig : Wagen mit 3 oder 6 vergrößerten Zügen, um den Verkehr zu erleichtern und den Fahrgastkomfort zu verbessern,
- + Leistung : 100% automatisch Der Verkehr gewinnt an Geschwindigkeit und Durchfahrtshäufigkeit,
- + zugänglich : 100% zugänglich, es ist für Menschen mit Behinderungen, Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Rollstühle geeignet, mit ebenerdigem Zugang zwischen Bahnsteig und Zug und 2 Bereichen, die für Rollstühle pro Zug reserviert sind,
- + komfortabel : Klimaanlage und Heizung, die sich an die Temperatur des Zuges anpassen, evolutionäre Beleuchtung je nach Tageszeit und Echtzeit-Informationsbildschirme,
- + angeschlossen : USB-Steckdosen in jedem Auto, um zu arbeiten oder Ihre elektronischen Geräte aufzuladen,
- + sicher : Videoüberwachungssysteme an Bord,
- + ökologisch : Die Bremstechnik der U-Bahn ist nicht nur 100% elektrisch, sondern ermöglicht es auch, Energie zurückzugewinnen und die Partikelemissionen zu reduzieren,
- + Smart : dank eines On-Board-Diagnosesystems, das Informationen in Echtzeit an die Wartungsteams meldet.
Die nächsten Schritte der U-Bahn-Linie 15
Nach dem ersten Konvoi am 19. Juni wird ein zweiter, der für den 3. Juli geplant ist, weitere Wagen direkt zum CEM von Champigny bringen, wo die Züge Anfang Juli vor Beginn der Tests zusammengebaut werden.
Mitte Juli: Beginn der statischen Tests für die Metrolinie 15
Wozu dienen diese Tests? Statische Tests sind Tests, die durchgeführt werden, ohne den Zug in Bewegung zu setzen. Sie ermöglichen es, die allgemeine Funktion zu überprüfen und eventuelle Anpassungen vorzunehmen, bevor dynamische Tests durchgeführt werden.
November 2023: Grünes Licht für dynamische Tests!
Im November beginnen die dynamischen Tests. Diese Tests ermöglichen es , die im Umlauf befindlichen Geräte in einem geschlossenen Kreislauf zu testen. Sicherheits-, Brems-, Beschleunigungs- oder Komfortausstattung wie Klimaanlage, alles wird überprüft.
Horizon 2025 und 2030: Inbetriebnahme der Linie 15
Im Jahr 2025 wird die Südachse, die die Verbindung herstellen wird, als erste in Betrieb genommen. Im Jahr 2030 sind die Ost- und Westachsen an der Reihe, die ersten Reisenden zu begrüßen.
Ein ehrgeiziges Projekt, das nach der Inbetriebnahme der beiden Achsen eine 75 km lange Ringstraße bilden wird, die 22 Gemeinden rund um Paris bedienen wird!