Linie 15: Ein erster Zug der zukünftigen Metro kommt in der Betriebszentrale von Champigny an

Die nächsten Schritte der U-Bahn-Linie 15

Nach dem ersten Konvoi am 19. Juni wird ein zweiter, der für den 3. Juli geplant ist, weitere Wagen direkt zum CEM von Champigny bringen, wo die Züge Anfang Juli vor Beginn der Tests zusammengebaut werden.

Mitte Juli: Beginn der statischen Tests für die Metrolinie 15

Wozu dienen diese Tests? Statische Tests sind Tests, die durchgeführt werden, ohne den Zug in Bewegung zu setzen. Sie ermöglichen es, die allgemeine Funktion zu überprüfen und eventuelle Anpassungen vorzunehmen, bevor dynamische Tests durchgeführt werden.

November 2023: Grünes Licht für dynamische Tests!

Im November beginnen die dynamischen Tests. Diese Tests ermöglichen es , die im Umlauf befindlichen Geräte in einem geschlossenen Kreislauf zu testen. Sicherheits-, Brems-, Beschleunigungs- oder Komfortausstattung wie Klimaanlage, alles wird überprüft.

Horizon 2025 und 2030: Inbetriebnahme der Linie 15

Im Jahr 2025 wird die Südachse, die die Verbindung herstellen wird, als erste in Betrieb genommen. Im Jahr 2030 sind die Ost- und Westachsen an der Reihe, die ersten Reisenden zu begrüßen.

Ein ehrgeiziges Projekt, das nach der Inbetriebnahme der beiden Achsen eine 75 km lange Ringstraße bilden wird, die 22 Gemeinden rund um Paris bedienen wird!