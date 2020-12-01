Linie 6: Die U-Bahn mit Aussicht, komplett überarbeitet und verbessert

Diese umfangreichen Arbeiten werden einen besseren Service für alle Reisenden gewährleisten.

Die Linie 6 wird modernere, geräumigere und hellere Züge haben. Dank des neuen Steuerungssystems wird die Regelmäßigkeit des Verkehrs vor allem zu Stoßzeiten verbessert. Das tägliche Pendeln wird reibungsloser und angenehmer.

Die Züge werden auch von anderen bedeutenden Fortschritten profitieren, wie z. B. Videoschutz, automatisches Öffnen von Türen, ein Zug in einem Stück oder automatische akustische Durchsagen. Auch die Linie 6 wird morgen energieeffizienter sein.

Klicken Sie auf das Bild, um die Broschüre anzuzeigen: