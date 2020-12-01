Linie 6: Die U-Bahn mit Aussicht, komplett überarbeitet und verbessert
Hier sind die wichtigsten Punkte der Erneuerung der Züge der Linie 6:
- Mehr Komfort für Fahrgäste mit neueren und besser ausgestatteten Zügen ab 2021
- Verbesserte Servicequalität und Zuverlässigkeit: Modernisierung und Renovierung der Bahnsteige, des Steuerungssystems und der Ausrüstung für die Wartung der Züge
- Ab 2021 werden neuere und besser ausgestattete Züge auf einer der historischen Strecken der Hauptstadt mit so charakteristischen Ausblicken verkehren. Um sie unterzubringen, werden die wichtigsten Ausrüstungen und Infrastrukturen überprüft: die Bahnsteige, die Signalisierung, das Steuerungssystem oder die Wartungsausrüstung.
Diese umfangreichen Arbeiten werden einen besseren Service für alle Reisenden gewährleisten.
Die Linie 6 wird modernere, geräumigere und hellere Züge haben. Dank des neuen Steuerungssystems wird die Regelmäßigkeit des Verkehrs vor allem zu Stoßzeiten verbessert. Das tägliche Pendeln wird reibungsloser und angenehmer.
Die Züge werden auch von anderen bedeutenden Fortschritten profitieren, wie z. B. Videoschutz, automatisches Öffnen von Türen, ein Zug in einem Stück oder automatische akustische Durchsagen. Auch die Linie 6 wird morgen energieeffizienter sein.
Klicken Sie auf das Bild, um die Broschüre anzuzeigen:
Modernisierung der Linie 6 und Renovierung des Viadukts. Die U-Bahn mit Aussicht, komplett überarbeitet. RATP, Île-de-France mobilités