RER C: Der Zweig Massy Palaiseau - Versailles Chantiers wird zur Linie V

Linie V, was ändert sich?

Westlich der RER-Linie C verbindet der Zweig Massy Palaiseau - Versailles Chantiers Massy mit Versailles in sieben Bahnhöfen (Versailles Chantiers, Petit Jouy les Loges, Jouy-en-Josas, Vauboyen, Bièvres, Igny und Massy Palaiseau).

Die sieben Stationen der Linie werden nicht mehr von RER C-Shuttles bedient, sondern von vier Doppelstockzügen, die ausschließlich der Strecke Massy Palaiseau -Versailles Chantiers, der neuen Linie V, gewidmet sind.

Eine Lösung, die es ermöglicht, dass die von den Einwohnern der Ile-de-France stark genutzte Linie nicht mehr von Betriebsstörungen betroffen ist, die den Rest der RER C betreffen.