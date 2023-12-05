RER C: Der Zweig Massy Palaiseau - Versailles Chantiers wird zur Linie V
Um die Reisebedingungen und den Verkehr zwischen den Gewerbe- und Beschäftigungsgebieten Massy und Versailles zu verbessern, wird der Abschnitt Massy Palaiseau - Versailles Chantiers der RER-Linie C unabhängig und wird nun zur Linie V. Sollen wir das erklären?
Linie V, was ändert sich?
Westlich der RER-Linie C verbindet der Zweig Massy Palaiseau - Versailles Chantiers Massy mit Versailles in sieben Bahnhöfen (Versailles Chantiers, Petit Jouy les Loges, Jouy-en-Josas, Vauboyen, Bièvres, Igny und Massy Palaiseau).
Die sieben Stationen der Linie werden nicht mehr von RER C-Shuttles bedient, sondern von vier Doppelstockzügen, die ausschließlich der Strecke Massy Palaiseau -Versailles Chantiers, der neuen Linie V, gewidmet sind.
Eine Lösung, die es ermöglicht, dass die von den Einwohnern der Ile-de-France stark genutzte Linie nicht mehr von Betriebsstörungen betroffen ist, die den Rest der RER C betreffen.
Linie V, in der Praxis
In der Praxis ändert sich nichts, oder fast nichts. Sie können Ihren Zug immer auf den gleichen Gleisen (Gleis 1 in Massy und Gleis J in Versailles) nehmen und mit demselben Transport ticket validieren.
Was sich weiterentwickelt, sind die Leistung und die Dienstleistungen auf der Linie, die besser an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst sind:
- Eine 20-minütige Fahrt zwischen Massy Palaiseau und Versailles Chantiers,
- 1 Zug alle 15 Minuten während der Hauptverkehrszeit im Vergleich zu einem alle 30 Minuten heute (von 6:30 bis 10 Uhr und von 16:30 bis 22:15 Uhr),
- 1 zusätzlicher Zug am Abend, in Versailles Chantiers, um 23:15 Uhr,
- Erster Zug um 5:15 Uhr morgens in Versailles Chantiers und um 6 Uhr morgens in Massy Palaiseau,
- Eine neue Verbindung mit der Straßenbahn T12, die Massy mit Évry-Courcouronnes auf Gleis B am Bahnhof Massy Palaiseau verbindet,
- Fahrräder sind den ganzen Tag im Zug erlaubt
- Informationen und Fotos der Kultur- und Kulturerbestätten des Bièvres-Tals (vom Zweig durchquert) werden in den sieben Bahnhöfen und in den Shuttles installiert, um Reisende einzuladen, die Umgebung zu entdecken.
Die Linie V wird ab dem 15. Dezember 2024 in die Website und App von Île-de-France Mobilités aufgenommen, um allen Einwohnern der Ile-de-France Zeit zu geben, sich über die Namensänderung zu informieren.
Was ist neu auf der RER C-Linie
Die T12 bedient 4 Stationen der RER C
Der Straßenbahnzug T12 fährt durch vier Stationen (Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy und Petit-Vaux), die bisher nur von der RER C bedient wurden. Das Ziel? Entlasten Sie die Warteschlange und sparen Sie den Fahrgästen Zeit durch eine schnellere und bequemere Reise.
Die neue Metro 15 South fährt durch Les Ardoines
Ende 2025 wird die neue Metro 15 Süd den Bahnhof Ardoines auf seiner Strecke zwischen Pont de Sèvres und Noisy - Champ bedienen und den Einwohnern der Ile-de-France neue potenzielle Routen bieten.
Ein verbesserter Service für das Orge-Tal
Die Verbindung zum Gerstental wird durch die bevorstehende Einführung zusätzlicher Züge verstärkt.