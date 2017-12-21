Die Buslinien 115 und 126 fahren jetzt elektrisch

100 % saubere Fahrzeuge in dicht besiedelten Gebieten bis 2025 und 2029 in der gesamten Flotte der Ile-de-France, die 9.500 Reisebusse umfasst, ist das Ziel von Île-de-France Mobilités. Die Entwicklung und schrittweise Implementierung von Elektro- und Biogasbussen ist daher für die Durchführung dieses Projekts unerlässlich.

Nach den 23 Bussen der Linie 341 (Charles de Gaulle-Etoile / Porte de Clignancourt) ist nun die Linie 115 (Porte des Lilas / Château de Vincennes) und ihre 115.000 Fahrgäste an der Reihe, diese neuen Elektrobusse zu entdecken, die von Bolloré entworfen wurden und die neuen Farben von Île-de-France Mobilités tragen. Auf dieser Linie werden 10 Elektrobusse verkehren.