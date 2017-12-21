Die Buslinien 115 und 126 fahren jetzt elektrisch
100 % saubere Fahrzeuge in dicht besiedelten Gebieten bis 2025 und 2029 in der gesamten Flotte der Ile-de-France, die 9.500 Reisebusse umfasst, ist das Ziel von Île-de-France Mobilités. Die Entwicklung und schrittweise Implementierung von Elektro- und Biogasbussen ist daher für die Durchführung dieses Projekts unerlässlich.
Nach den 23 Bussen der Linie 341 (Charles de Gaulle-Etoile / Porte de Clignancourt) ist nun die Linie 115 (Porte des Lilas / Château de Vincennes) und ihre 115.000 Fahrgäste an der Reihe, diese neuen Elektrobusse zu entdecken, die von Bolloré entworfen wurden und die neuen Farben von Île-de-France Mobilités tragen. Auf dieser Linie werden 10 Elektrobusse verkehren.
Auch die Linie 126 (Parc de St-Cloud / Porte d'Orléans) ist von diesem sauberen und leisen Transport betroffen, mit der Ankunft von 10 neuen Bussen ab dem ersten Quartal 2018.
Diese neue Technologie wird den Komfort der Reisenden verbessern. Sie sind viel leiser und mit einer völlig neuen Art von Heizung ausgestattet, die mit elektrischer Energie betrieben wird.
Andere Linien wurden bereits für die Unterbringung dieser sauberen Fahrzeuge ausgewiesen:
- Linie 1 des R'Bus-Netzes in Argenteuil, die bereits mit 4 Elektrobussen (Ebusco) ausgestattet ist und im Laufe des Jahres 2018 4 neue aufnehmen soll
- Linie 23 des Versailles-Netzes, die mit dem APTIS-Bus der Alstom-Gruppe ausgestattet wird
- Linie 72 in Paris (Parc de Saint-Cloud / Hôtel de Ville), die ab 2018 von 5 Bluebussen profitieren wird