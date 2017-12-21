Die Buslinien 115 und 126 werden elektrisch!

Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, setzen Île-de-France Mobilités und RATP den Einsatz von Elektro- und Biogasbussen fort und machen die Region Île-de-France zu einer weltweiten Referenz für den sehr kohlenstoffarmen öffentlichen Straßenverkehr.

Nachdem die 23 Fahrzeuge der Linie 341 (Charles de Gaulle-Etoile / Porte de Clignancourt) vollständig mit Elektroantrieb ausgestattet wurden, sind die 15.000 täglichen Fahrgäste der Linie 115 an der Reihe, diese sauberen und leisen Busse zu entdecken, die von der Bolloré-Gruppe entworfen wurden und die neuen Farben von Île-de-France Mobilités tragen.

10 neue Elektrobusse werden auf dieser Linie verkehren, die einen Teil der Seine-Saint Denis zwischen Porte des Lilas und Château de Vincennes bedient. Diese Busse, die an der Spitze der Innovation im Bereich des Elektroantriebs stehen, können an Terminals mit einer standardisierten Steckdose aufgeladen werden.

Weitere 10 werden im ersten Quartal 2018 auf der Linie 126 (Parc de St Cloud / Porte d'Orléans) in Betrieb genommen. Diese Elektrobusse der Linie 126 werden mit einem Teilladesystem an der Endstation durch umgekehrten Stromabnehmer (Gelenkvorrichtung, die von einem Mast absteigt, um den Bus auf Höhe seines Daches zu versorgen) ausgestattet.

Diese neuen Technologien verleihen Elektrobussen eine größere Reichweite. Das Aufladen der Batterien am Linienterminal ergänzt somit das nächtliche Laden beim Parken im Depot.

Für Île-de-France Mobilités und RATP bleibt das Ziel, verschiedene Technologien in großem Maßstab zu testen, um die am besten geeigneten, wirtschaftlichsten und ökologischsten Fahrzeuge entsprechend der Typologie jeder Linie auszuwählen. Es wird es ermöglichen, alle Technologien (langsames Laden im Buszentrum, Teilladung am Terminal per Steckdose oder Stromabnehmer usw.) zu beherrschen und somit eine vollständige Palette von Möglichkeiten zu haben.

Für den Komfort der Fahrgäste sind diese Busse mit einer neuen Art von Heizung ausgestattet, die mit der elektrischen Energie des Fahrzeugs arbeitet, während die Heizung von Elektrobussen bisher thermisch war und mit einem synthetischen Kraftstoff aus Erdgas, GTL, betrieben wurde.

Drei neue Linien werden demnächst Elektrofahrzeuge willkommen heißen:

Linie 1 des R'Bus-Netzes in Argenteuil, die bereits mit 4 Elektrobussen (Ebusco) ausgestattet ist und im Laufe des Jahres 2018 4 neue aufnehmen soll

Die Linie 23 des Versailler Netzes wird mit dem APTIS-Bus der Alstom-Gruppe ausgestattet

Die Linie 72 in Paris (Parc de Saint-Cloud / Hôtel de Ville) wird ab 2018 von 5 Bluebussen profitieren.

Anfang 2018 wird die RATP auf Ersuchen von Île-de-France Mobilités Ausschreibungen für einen breiteren Einsatz von Elektro- und Biogasbussen auf den von der RATP betriebenen Linien veröffentlichen.

