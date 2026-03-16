Ab Montag, dem 16. März 2026, werden die Linien, die das Saclay-Plateau bedienen, geändert.
Die laufenden Arbeiten in diesem Sektor erfordern eine Änderung der bedienten Routen und Haltepunkte.
Christus von Saclay
Die Arbeiten zur Entwicklung des multimodalen Verkehrsknotenpunkts Christ de Saclay beginnen unter der Projektleitung der Agglomerationsgemeinschaft Paris-Saclay.
Sie zielen darauf ab, den neuen Busknotenpunkt mit 19 Bahnsteigplätzen zu bauen, der die Buslinien in der Endstation oder in der Passage am Christ de Saclay, der zukünftigen Station der Linie 18 der U-Bahn, aufnehmen wird.
Geplant sind außerdem 150 Stellplätze für Fahrräder, ein großer begrünter Platz und eine Drop-off-Minute.
Während dieser Arbeiten wurden die Haltestellen der Linien 4606, 4609 und 4610 verlegt.
Die Linien 4606, 4609 und 4610 an der Endstation Christ de Saclay werden die Fahrgäste am Eingang des derzeitigen Busbahnhofs absetzen.
Die Wiederherstellung erfolgt auf der neuen Linie auf der RD306, Westseite.
Die Linie 4609 in Richtung Jouy-en-Josas und Campus HEC wird eine neue Haltestelle auf der RD306 auf der Ostseite bedienen.
Die Positionierung der Haltestellen ist auf der untenstehenden Karte angegeben und sollte bis zum Sommer wirksam sein.
Universität Paris-Saclay - Autobahnkreuz Corbeville
Das Autobahnkreuz Corbeville Nr. 9 liegt an der Kreuzung zwischen Saclay und Orsay und ist eine wesentliche Verbindung im Straßennetz des Plateau de Saclay.
Derzeit auf 2×1 Gleise beschränkt, entspricht sie nicht mehr den wachsenden Bedürfnissen eines Gebiets in voller Expansion, insbesondere mit der Ankunft der zukünftigen Linie 18. Die zukünftige Entwicklung, die vom Établissement Public d'Aménagement du Plateau de Saclay (EPAPS) durchgeführt wird, wird zwei Fahrspuren und zwei neue Ingenieurbauwerke bieten, um einen flüssigeren Verkehr zu fördern.
Die Ende 2025 begonnenen Arbeiten dauern bis Anfang 2028 und haben starke Auswirkungen auf den Verkehr in der Region. Bereits jetzt wurde die N118 auf 70 km/h begrenzt und die langsame Spur in Richtung Paris entfernt und das Autobahnkreuz auf der Polytechnique-Seite in seiner Geometrie geändert (Entfernung des Kreisverkehrs).
Diese verschiedenen Anpassungen haben Auswirkungen auf die Buslinien.
Ab dem 16. März 2026 ändert sich:
- Eröffnung eines neuen Abschnitts der Rue de Versailles, der zum Hauptzugang zum Plateau wird
- veränderter Verkehr in der Gegend und eingeschränkterer Zugang zwischen Moulon und Corbeville
Infolgedessen werden die Routen und Haltestellen der Linien 4606, 4607, 4609, 4659, 9105 und 9108 geändert.
Die Positionierung der Haltestellen ist auf dem Plan unten angegeben.
Die Linien 4606 und 9105 bedienen neue Haltestellen auf dem eigenen Gelände auf der N118-Seite.
Die Linien 4609 und 4659 bedienen weiterhin die Bahnsteige vor der Metrostation 18.
Die Endstation der Linie 4607 wurde aufgrund der Entfernung des Corbeville-Kreisverkehrs geändert.
Die Linie 9108 behält vorerst ihre üblichen Bahnsteige.
Wir entschuldigen uns im Voraus für die entstandenen Unannehmlichkeiten und möglichen Verspätungen auf den Strecken angesichts der Verkehrsentwicklungen.