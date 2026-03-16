Universität Paris-Saclay - Autobahnkreuz Corbeville

Das Autobahnkreuz Corbeville Nr. 9 liegt an der Kreuzung zwischen Saclay und Orsay und ist eine wesentliche Verbindung im Straßennetz des Plateau de Saclay.

Derzeit auf 2×1 Gleise beschränkt, entspricht sie nicht mehr den wachsenden Bedürfnissen eines Gebiets in voller Expansion, insbesondere mit der Ankunft der zukünftigen Linie 18. Die zukünftige Entwicklung, die vom Établissement Public d'Aménagement du Plateau de Saclay (EPAPS) durchgeführt wird, wird zwei Fahrspuren und zwei neue Ingenieurbauwerke bieten, um einen flüssigeren Verkehr zu fördern.

Die Ende 2025 begonnenen Arbeiten dauern bis Anfang 2028 und haben starke Auswirkungen auf den Verkehr in der Region. Bereits jetzt wurde die N118 auf 70 km/h begrenzt und die langsame Spur in Richtung Paris entfernt und das Autobahnkreuz auf der Polytechnique-Seite in seiner Geometrie geändert (Entfernung des Kreisverkehrs).

Diese verschiedenen Anpassungen haben Auswirkungen auf die Buslinien.