Ihr Busnetz auf dem Gebiet von Paris Saclay arbeitet für die 14. Ausgabe mit Emmaus Les Ulis zusammen.

Vom 18. bis 29. November 2023 wird in verschiedenen Gemeinden eine Spielzeugsammlung organisiert.

Das Programm dieser Operation finden Sie unten;

Samstag, 18. November:

- Place de la Liberté aux Ulis von 10 bis 13 Uhr

- Gymnasium Saint-Exupéry in Villebon sur Yvette von 15:30 bis 18 Uhr

Montag, 20. November:

- Place de l'Union Européenne in Massy von 15 bis 18.30 Uhr

Dienstag, 21. November:

- L'école du Bourg in Saclay von 16:30 bis 18 Uhr

Mittwoch, 22. November:

- Marktplatz - Chevry in Gif sur Yvette von 10:30 bis 13 Uhr

- Erik Satie Konservatorium in Villebon sur Yvette von 17 bis 19 Uhr

Donnerstag, 23. November:

- Die Schule der 4 Ecken in Bures sur Yvette von 11h bis 13h30

- Der Marktplatz - Tal in Gif sur Yvette von 17:30 bis 19 Uhr

Freitag, 24. November:

- Place de la mairie in Epinay sur Orge von 10:30 bis 12:30 Uhr

- Vor dem Rathaus in Orsay von 16 bis 19 Uhr

Samstag, 25. November:

- La grande maison - Park in Bures sur Yvette von 10 bis 13 Uhr

- Place de la Victoire in Palaiseau von 16 bis 19 Uhr

Dienstag, 28. November:

- Place de la mairie in Saint-Aubin von 16:15 bis 18:30 Uhr

Mittwoch, 29. November:

- Place Bretten in Longjumeau von 10:30 bis 13 Uhr

- Vor der Schulgruppe in Villiers le Bâcle von 16h bis 18h30