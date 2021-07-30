Ergänzend zu den regulären Buslinien : Nachdem Sie Ihre Reise gebucht haben, holt Sie ein Fahrzeug an einer Haltestelle in Ihrer Nähe ab und setzt Sie an einer Sehenswürdigkeit im Gebiet Ihrer Wahl ab. Sie können dann die Fahrt in die entgegengesetzte Richtung machen. Der Service verkehrt montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr, außer an Feiertagen

Sie können sich auf einer der folgenden 3 Plattformen registrieren und Ihre Fahrt buchen :

Über die mobile Anwendung "TàD Île-de-France Mobilités"

Auf der regionalen Plattform für TàD (tad.idfmobilites.fr)

Telefonisch über die regionale Zentrale TàD von Île-de-France Mobilités von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr unter 09.70.80.96.63.

Dank der neuen geltenden Tarife steht der TàD allen offen : Um ihn zu nutzen, reicht Ihre übliche regionale ticket! (Navigo-Pass, Imagine R-Karte, T+-Ticket...)

Schließlich erstreckt sich der Service auf 38 Gemeinden.

Es ist möglich, einen Monat im Voraus und bis zu einer Stunde vor Abflug zu buchen.

Alle Informationen zu diesem Service finden Sie im folgenden Dokument.

Bis bald in unseren TàD Mantois Fahrzeugen!