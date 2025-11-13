Ähnliche Nachrichten

3 neue Haltestellen für mehr Nähe!
Neu für Nachtreisende!
Um den Service des Gebiets zu verbessern und das Reisen zwischen Arpajon und Paris Châtelet zu erleichtern, bedient die Linie N123 nun drei neue Haltestellen :
📍Das Jubiläum (Linas)
📍Pont des Belles Dames (Montlhéry)
📍Route de Massy – Les Champarts (Chilly-Mazarin)
Die Linie N123 verkehrt die ganze Woche von 23:40 bis 4:20 Uhr, mit stündlicher Abfahrt in beide Fahrtrichtungen.
Warum diese neuen Haltestellen?
Diese Entwicklung entspricht dem Wunsch, den Komfort der Nutzer zu verbessern, indem ein besserer Service für Wohn- und Beschäftigungsgebiete angeboten wird.
Die Linie N123 wird bequemer für Ihre Nachtfahrten, sei es für die Arbeit oder Ihre abendliche Rückkehr.