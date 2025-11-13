Ähnliche Nachrichten

Neu für Nachtreisende!

Um den Service des Gebiets zu verbessern und das Reisen zwischen Arpajon und Paris Châtelet zu erleichtern, bedient die Linie N123 nun drei neue Haltestellen :

📍Das Jubiläum (Linas)

📍Pont des Belles Dames (Montlhéry)

📍Route de Massy – Les Champarts (Chilly-Mazarin)

Die Linie N123 verkehrt die ganze Woche von 23:40 bis 4:20 Uhr, mit stündlicher Abfahrt in beide Fahrtrichtungen.

Warum diese neuen Haltestellen?

Diese Entwicklung entspricht dem Wunsch, den Komfort der Nutzer zu verbessern, indem ein besserer Service für Wohn- und Beschäftigungsgebiete angeboten wird.

Die Linie N123 wird bequemer für Ihre Nachtfahrten, sei es für die Arbeit oder Ihre abendliche Rückkehr.