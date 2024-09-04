Ähnliche Nachrichten

In diesem Jahr starten Ihre Busse und Straßenbahnen in Ihrem Gebiet von Bièvre die dritte Aktion "Weihnachtsbus" vom 6. bis 11. Dezember in den Städten Antony und Le Plessis-Robinson. Es geht darum, neues oder sehr gutes Spielzeug zu sammeln, das dann ab dem 12. Dezember an die Restos de Coeur übergeben wird.

Finden Sie den speziell für diesen Anlass geschmückten Weihnachtsbus:

6., 7., 9. und 10. Dezember von 10 bis 16 Uhr im Supermarkt Auchan Antony – Pascal in der Rue Pascal 134 in Antony

in der Rue Pascal 134 in Antony 11. Dezember von 14 bis 17 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt Plessis-Robinson auf der Platte des Plessis-Robinson-Marktes

Lassen Sie uns gemeinsam neues Spielzeug oder Spielzeug in sehr gutem Zustand (keine Stofftiere) für Kinder sammeln!

Wir zählen auf Sie!