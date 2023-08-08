Karte der Schullinien von Villebon Sur Yvette
Die Routen und Haltestellen Ihrer Linien S1 – S2 – S3 – S4 entwickeln sich, unten finden Sie die zu beachtenden Änderungen;
- Die Haltestellen "MJC Boby Lapointe" und "Les Foulons" werden von den Linien S1 und S2 bedient
- Die Haltestelle "Ecoles La Roche" wird von den Linien S1, S2, S3 bedient (auch mit der Linie 19 verbunden)
- Die Haltestelle "Rue du Viaduc" wird nicht mehr von der Linie S1, sondern von der Linie S2 bedient (auch mit der Linie 19 verbunden)
- Die Haltestelle "Henri Dunant" wird nicht mehr von den Linien S1 und S3, sondern von der Linie S2 bedient
- Die Haltestelle "Gare de Palaiseau Villebon" wird von der Linie S2 bedient (an der gleichen Stelle wie die Linie 14)
- Das Collège Jules Verne wird nicht mehr von den Linien S1 und S2 bedient, Schüler der Mittelstufe müssen sich auf die Haltestelle "MJC Boby Lapointe" beziehen
- Die Haltestelle "Moulin de la Planche" wird aufgehoben
Wir laden Sie ein, die Stundenplanbroschüre zu konsultieren, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken
Seien Sie versichert, dass sich Ihre Zeitpläne im Vergleich zum letzten Jahr nicht geändert haben:)